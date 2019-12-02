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Евровидение 2020: как будет выглядеть сцена песенного конкурса

Организаторы конкурса показали фото сцены в Роттердаме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:42
Евровидение
Евровидение
Фото: eurovision.tv

Совсем недавно в сети появился слоган Евровидения 2020, а всего несколько часов на официальном сайте конкурса появился логотип Евровидения 2020. Теперь же организаторы показала, как будет выглядеть главная сцена песенного соревнования в Роттердаме.

Стали известны имена первых участников песенного конкурса Евровидение:

Разработчиком в очередной раз стал немец Флориан Видер, который выступает дизайнером сцены Евровидения на протяжении шести лет.

Сцена песенного конкурса Евровидение 2020
Фото: eurovision.tv
Сцена песенного конкурса Евровидение 2020
Фото: eurovision.tv
Сцена песенного конкурса Евровидение 2020
Фото: eurovision.tv
Сцена песенного конкурса Евровидение 2020
Фото: eurovision.tv
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"Дизайн демонстрирует связь между небом, морем и землей. Горизонт связывает эти элементы, и этот горизонт будет работать как окно, которое открывает мир Евровидения 2020. План дизайна сцены изображает каналы и мосты, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. Таким дизайном мы хотим максимально приблизить участников к аудитории", – рассказал о главном замысле своей разработки Ведер.

Напомним, Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020. В СМИ назвали скандальную причину.

Также отметим, что организаторы украинского Нацотбора на Евровидение 2020 ввели новое правило для участников.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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