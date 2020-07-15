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"Ей было 17": Илья Авербух и Елизавета Арзамасова встречаются уже восемь лет – СМИ

Сегодня, 18:13

Пара познакомилась на телепроекте несколько лет назад

Недавно стало известно, что 25-летняя звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова встречается со знаменитым 46-летним фигуристом и хореографом Ильей Авербухом. Теперь же появились новые подробности их романа. Как сообщает "СтарХит", бывшая жена Ильи Авербуха, также фигуристка, Ирина Лобачева высказалась о новых отношениях экс-супруга и уточнила, что пара вместе уже восемь лет.

По ее словам, роман у Ильи и Елизаветы начался давно – еще в 2012 году, когда Арзамасова принимала участие в телепроекте "Лед и пламень", где Авербух был постановщиком и продюсером. На тот момент Елизавете было всего 17, и Лобачева этот факт подтвердила.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух
Фото: Instagram

"Ну встречались... И что? Я думаю, что Лиза не так проста, как кажется. Илье 46 лет, а ей — 25. Вы думаете, это любовь? Считаю, что он привлекает ее, поскольку финансово успешен. Я никогда не смотрела ее сериалы и фильмы. Не думаю, что у нее сейчас много работы. Но она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно...Плюс ее направляет мать – Лиза с ней очень близка. Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну", – рассказала Ирина.

Отметим, что общий сын Авербуха и Лобачевой Мартин после развода родителей стал жить с отцом, но продолжает общение с матерью.

Романы звезд, которые начались на съемочной площадке – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Елизавета Арзамасова ответила на критику в Сети из-за ее нового романа.

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