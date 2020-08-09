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Ей исполнилось бы 57: интересные факты из жизни Уитни Хьюстон

Сегодня, 12:34

Легендарная певица умерла восемь лет назад

Обворожительная, фантастическая, с сильным голосом – именно такой помнят американскую певицу Уитни Хьюстон. Она умерла 11 февраля 2012 года в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии "Грэмми", которую в последствии посвятили Хьюстон.

Сегодня.Lifestyle вспоминает биографию, интересные факты и самые популярные композиции Уитни Хьюстон.

Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. Самая младшая в семье Уитни с детства посещала баптистскую и пятидесятническую церкви, а с 11 лет солировала в младшем госпел-хоре "Церкви новой надежды" в Нью-Йорке.

Уитни Хьюстон в молодости
Уитни Хьюстон в молодости
Фото: Getty Images

Будущая звезда привыкла к сцене с детства. Тем более, что ее мама Сисси, будучи известной ритм-энд-блюз исполнительницей, часто выступала и брала дочь с собой на концерты.

Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон
Фото: Getty Images

В начале 1980-х годов Уитни Хьюстон подписала два контракта со звукозаписывающими компаниями, а в 1985-м выпустила свой первый сольный альбом.

Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон
Фото: Getty Images

В итоге Хьюстон стала одной из самых высокооплачиваемых певиц своего времени. К 2009 году Уитни получила статус артистки с самым большим количеством наград, а журнал Rolling Stone включил ее в список 100 величайших исполнителей.

Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон
Фото: Getty Images

Но мало кто знает, что Уитни Хьюстон могла бы никогда не стать певицей. Все потому, что в детстве она травмировала небо. Врачи уверяли, что если бы удар пришелся на сантиметр ниже, то девочка лишилась бы способности говорить.

Кадр из фильма "Телохранитель"
Кадр из фильма "Телохранитель"
Фото: YouTube

В 26 лет Уитни открыла фонд помощи детям, который назвала The Whitney Houston Foundation For Children. На своей свадьбе с певцом Бобби Брауном, которая состоялась в 1992 году, вместо подарков она попросила гостей перевести деньги в ее благотворительный фонд.

Уитни Хьюстон и Бобби Браун
Уитни Хьюстон и Бобби Браун
Фото: Getty Images

До того, как Уитни встретила Бобби Брауна, она встречалась с актером Эдди Мерфи. В нее также был влюблен актер Роберт де Ниро.

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В 1987 году Майкл Джексон пригласил Уитни Хьюстон вместе записать песню I Just Can’t Stop Loving You, но певица отказала поп-королю.

За актерскую игру в фильме "Телохранитель" Уитни Хьюстон наградили премией "Золотая малина" в номинации "Худшая актриса года". Однако сам фильм получил множество положительных отзывов.

К концу 1990-х годов появилось множество слухов о том, что Уитни Хьюстон употребляет наркотики. Певица стала опаздывать на интервью и репетиции, отменяла концерты и появлялась на ток-шоу в неадекватном состоянии.

И хотя ее лейбл отрицал наркозависимость Хьюстон, артистка в последние годы своей жизни неоднократно лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, а в 2010 году даже отменила мировое турне.

Ранее сообщалось, что о певице Уитни Хьюстон снимут байопик.

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