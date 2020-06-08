"Ездил к ней и рассчитывался за такси моей картой": экс-жена Остапчука рассказала о его долгах и изменах

Елена Войченко обвиняет бывшего мужа в лицемерии и лжи

После скандального развода Владимир Остапчук и Елена Войченко обмениваются обвинениями в адрес друг друга. Недавно шоумен подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы Елены, а также заявил, что она впутывает их общих детей в свои манипуляции.

Бывшая жена Остапчука уговаривает шоумена познакомить общих детей с его новой девушкой, а в недавнем интервью рассказала о долгах ведущего, изменах, и призналась, что думает о его новой женщине – Кристине Горняк.

Елена Войченко с детьми Фото: instagram.com/olenavoychenko

Так, Елена Войченко приняла участие в YouTube-шоу "Без комплексов", где поделилась подробностями совместной жизни с Владимиром Остапчуком. Она утверждает, что бывший муж неоднократно ей изменял, даже во время ее второй беременности.

"Когда Эвану было больше полугода, Владимир отдал мне свой старый телефон, чтобы я им пользовалась. И в этом телефоне в галерее он оставил фото и скриншоты переписки с другими женщинами. Их было три", – говорит Елена.

На фото были обнаженные женщины, а в переписках – обсуждения совместных встреч, поездок за границу. Елена отметила, что любовницы у Остапчука были в и других странах, где он вел мероприятия.

Владимир Остапчук и Елена Войченко Фото: Instagram.com

Войченко также вспомнила, как во время участия Владимира Остапчука в проекте "Танці з зірками" в эфире показали его речь о семейных ценностях:

"Был эфир "Танцев со звездами" про свадьбу. В сюжете показали нашу свадьбу, а в конце он сказал, что любит меня и посвящает мне танец. И в это время он уже был в отношениях с этой девушкой, они уже летали в Париж".

Сам же Владимир ранее в интервью говорил о том, что во время "Танців з зірками" они с Кристиной Горняк называли друг друга на "вы", а их отношения завязались гораздо позже.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба

Кроме того, Остапчук рассчитывался кредитной картой матери своих детей, когда ездил на квартиру к новой пассии: "Он ездил на квартиру к ней и рассчитывался моей кредитной картой за Uber".

Войченко рассказала в интервью о долгах, которые Владимир Остапчук брал у ее родственников, чтобы купить квартиру и дорогой автомобиль Jaguar за 40 тысяч долларов. На машине он до сих пор ездит, не вернув одолженные деньги. По словам бывшей жены ведущего, ей самой пришлось погасить задолженность.

Смотрите в сюжете историю любви Владимира Остапчука:

Впрочем о новой женщине бывшего мужа Елена ничего плохого сказать не может. "Я считаю, что они хорошая пара. У нас есть общие знакомые с Кристиной, и я знаю, Владимиру будет сложно обидеть ее. Даже со всеми его талантами. Просто потому, что сделать это будет сложно", – говорит Войченко.

Ранее стало известно, как Владимир Остапчук разделил имущество с экс-супругой.

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