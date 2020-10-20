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Фагот из ТНМК заразился коронавирусом: "Скучаю по запахам"

Сегодня, 13:27

Музыкант рассказал о своих симптомах COVID-19

Знаменитый украинский музыкант и лидер группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) заразился коронавирусом. Об этом артист сообщил на своей странице в Facebook.

Олег признался, что у него пропало обоняние, а в начале болезни он ощущал сильную ломоту в теле.

"Я, конечно, понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет. Но произошло именно так и тест показал мне, что отныне я официально "коронованная особа". В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, так как верить или не верить в это все – вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких тщательнее, так как их вам никто не заменит. P.S. Больше всего скучаю по запахам, ибо мир без них неполноценный", – пишет музыкант в соцсети.

Олег Михайлюта, лидер группы ТНМК
Олег Михайлюта, лидер группы ТНМК
Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Отметим, что коронавирусом успели переболеть многие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, Алена Шоптенко, Камалия со своей семьей, Никита Ломакин, Владимир Остапчук, Позитив из группы "Время и Стекло", актриса Анна Саливанчук и многие другие.

Ранее мы сообщали, что звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару заразилась коронавирусом. Мы также писали, что фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин переболел COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ТНМК Фагот коронавирус
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