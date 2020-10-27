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Фагот объяснил, почему не хочет жениться на Навроцкой, с которой вместе уже 11 лет

Сегодня, 13:00

Звездная пара не торопится официально оформить свои отношения

Олег "Фагот" Михайлюта, который заразился коронавирусом, рассказал в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", почему не торопится официально оформить отношения с Ольгой Навроцкой. Несмотря на то, что пара вместе уже 11 лет, музыкант признался, что пытается ко всему относиться по-философски.

"Я не боюсь брака, но просто не понимаю, зачем это делать, – сказал Фагот. – От тебя это требует общество. По крайней мере, его большая часть. Но иногда надо слушать не большинство, а себя".

Певец уверен, что узаконивание отношений – всего лишь стереотип, которого придерживаются многие люди старой системы воспитания.

Фагот и Ольга Навроцкая
Фагот и Ольга Навроцкая
Фото: instagram.com/fahot

"Штамп в паспорте влияет только на то, как поделить собственность в случае развода, – объяснил Фагот в интервью для телеканала "Украина". – А это, мне кажется, опять же немного фальшиво".

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Хотя в личной жизни артиста были отношения, когда он был готов поступиться своим принципам. Много лет назад его любимой девушкой была чемпионка Екатерина Серебрянская. И все было замечательно, как вдруг они расстались.

На предположение команды "Зіркового шляху" о том, что Екатерина, возможно, просто хотела зарегистрировать отношения, Фагот прямо ответил: "Может быть, до этого бы и дошло, если бы она вдруг не перехотела штамп и официальный статус".

Смотрите эксклюзивное интервью с Фаготом для программы "Зірковий шлях":

Ранее Фагот рассказал, как стал отцом дочери другого мужчины.

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Источник: instagram.com/fahot
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