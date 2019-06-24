Фан-группа Олега Винника сделала певцу грандиозный подарок

Певец приятно шокирован сюрпризом от поклонников

Вчера в Черкассах состоялся заключительный концерт первой части тура Олега Винника "Роксолана", с чем поклонники поздравили любимого певца, но на этот раз сюрприз просто шокировал звезду. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", показали подарок невероятных масштабов для любимца миллионов.

Огромное сердце из черешни презентовала Олегу Виннику его фан-группа на заключительный концерт первой части всеукраинского тура. Оказывается, это любимая ягода артиста. Для изготовления вкусного подарка понадобилось более 12 килограммов черешни, а это две с половиной тысячи ягод. Как говорят поклонники творчества артиста, каждая черешня на полутораметровом сердце – это маленькая молекула, которая передает благодарность и любовь.

Сюрприз от поклонников Олега Винника Фото: телеканал "Украина"

"Здесь объединено очень много символизма – и наша любовь, и тур. 23 июня был концерт на его родине, в Черкассах. И для нас это очень символично и очень большая ответственность именно так поздравить его. Такого веса подарков еще никогда не было!" – рассказала организатор фан-группы Олега Винника Валерия Барон в эфире "Ранку з Україною".

А уже совсем скоро, 10 июля, Олег Винник выступит на грандиозном шоу телеканала "Украина" под названием "З Днем народження, Україно!", которое состоится на открытой концертной площадке КВЦ "Парковый" (вход с Мариинского парка). Вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00.

Олег Винник получил в подарок сердце из черешни Фото: телеканал "Украина"

Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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