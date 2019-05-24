Фанаты Дэнни Де Вито создали петицию за него: о чем речь

Поклонники актера уверены, что именно он должен сыграть супергероя

За Дэнни Де Вито создали петицию / instagram.com/bosslogic

Похоже, среди киноманов стало популярным писать петиции за своих героев или проекты. Так, недавно разгневанные фанаты сериала "Игра престолов" открыли онлайн петицию с требованием полной пересъемки последнего сезона сериала. Ее подписали более миллиона человек.

Смотрите видео о фильмах и шоу из 90-х:

А теперь и фанаты комедийного актера Дэнни Де Вито решили, что он именно тот, кто нужен на роль Росомахи, и создали петицию, которую подписали более 27 тысяч человек. Петиция появилась на сайте Change.org.

"Он – единственный, кто может принять эстафету от Хью Джекмана. Мы верим, что если Росомахе суждено появиться в киновселенной Marvel, его роль должен исполнить Дэнни ДеВито. На это есть пара веских причин. Во-первых, его рост гораздо ближе к росту каноничного героя комиксов. Во-вторых, мы все видели его в сериале "В Филадельфии всегда солнечно" и знаем, что он может сражаться и не боится испачкать руки", – написал автор петиции.

На данный момент с ним согласилось больше 27 тысяч человек. Вера поклонников в своего кумира фантастична, учитывая, что Де Вито уже 74 года. Но если Арнольд Шварценеггер (с которым Дэнни играл в фильме "Близнецы") может вернуться к образу Терминатора, почему ДеВито не может стать Росомахой? Стоит признать, что в комедийном скетче это было бы уместно и смешно.

Напомним, Дэнни Де Вито подшутил над своей поклонницей и пришел в бар с картонной "школьницей".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram