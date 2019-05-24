Фанаты Дэнни Де Вито создали петицию за него: о чем речь
Поклонники актера уверены, что именно он должен сыграть супергероя
Похоже, среди киноманов стало популярным писать петиции за своих героев или проекты. Так, недавно разгневанные фанаты сериала "Игра престолов" открыли онлайн петицию с требованием полной пересъемки последнего сезона сериала. Ее подписали более миллиона человек.
Смотрите видео о фильмах и шоу из 90-х:
А теперь и фанаты комедийного актера Дэнни Де Вито решили, что он именно тот, кто нужен на роль Росомахи, и создали петицию, которую подписали более 27 тысяч человек. Петиция появилась на сайте Change.org.
"Он – единственный, кто может принять эстафету от Хью Джекмана. Мы верим, что если Росомахе суждено появиться в киновселенной Marvel, его роль должен исполнить Дэнни ДеВито. На это есть пара веских причин. Во-первых, его рост гораздо ближе к росту каноничного героя комиксов. Во-вторых, мы все видели его в сериале "В Филадельфии всегда солнечно" и знаем, что он может сражаться и не боится испачкать руки", – написал автор петиции.
На данный момент с ним согласилось больше 27 тысяч человек. Вера поклонников в своего кумира фантастична, учитывая, что Де Вито уже 74 года. Но если Арнольд Шварценеггер (с которым Дэнни играл в фильме "Близнецы") может вернуться к образу Терминатора, почему ДеВито не может стать Росомахой? Стоит признать, что в комедийном скетче это было бы уместно и смешно.
Напомним, Дэнни Де Вито подшутил над своей поклонницей и пришел в бар с картонной "школьницей".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram