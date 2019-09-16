Фанаты подозревают Рианну в беременности: фотофакт

Певица заявила, что родит темнокожую дочку

Рианна Фото: Getty Images

Американская певица Рианна, которая недавно показала свою маленькую копию, подогрела слухи о беременности. Слухи о том, что 31-летняя певица готовится стать мамой, звезда спровоцировала сама.

Финансовое состояние Рианны оценивают в 600 млн долларов. Детали в видео:

Во время беседы с журналистами во время благотворительного вечера Diamond Ball 2019 Рианна заявила, что готовится стать матерью темнокожей девочки.

"Я темнокожая женщина, появившаяся на свет благодаря темнокожей женщине, которая тоже родилась у темнокожей женщины. И я рожу темнокожую женщину", — заявила певица.

Рианна показала округлившийся животик Фото: Getty Images

В этот вечер заявление звезды стало не единственным поводом для разговоров о беременности. Певица появилась на сцене в черном платье от Givenchy, которое подчеркнуло ее округлившийся животик. Многие поклонники, увидев фото знаменитости, решили, что она уже готовится к появлению малыша.

Рианна подогрела слухи о беременности Фото: Getty Images

Напомним также, что недавно Рианна кардинально сменила имидж. В сети появились фото, на которых Рианна предстала с новой прической. В неожиданном образе певица появилась на открытии pop-up магазина собственного бренда Fenty.

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