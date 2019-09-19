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Фанаты в шоке! Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости

Звезда "Секса в большом городе" неожиданно поседела

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: Getty Images

Знаменитая актриса и звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер всегда славилась своим отменным внешним видом. На 54-летнюю кинозвезду равнялись миллионы, ведь она совсем не выглядит на свои года. Но на днях в сети появились фотографии, которые напугали поклонников "мисс идеальности". Сара совсем не похожа на себя!

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Более того, Сара Джессика Паркер сильно поседела и похудела. Актриса культовой ленты "Секс в большом городе" была запечатлена во время езды на велосипеде по улицам Нью-Йорка. Ее образ противоречит всем ее предыдущим появлениям на публике и тяжело представить, что это именно та стильная красотка из сериала.

Сара Джессика Паркер поседела
Сара Джессика Паркер поседела
Фото: Instagram

Правда, одна привычка Сары все-таки осталась неизменной – даже для прогулки на велосипеде актриса обула туфли на каблуках. Стоит отметить, что 54-летней звезде компанию составил ее супруг – 57-летний супруг Мэттью Бродерик. Влюбленные смеялись и выглядели счастливыми. 

Сара Джессика Паркер со своим муже
Сара Джессика Паркер со своим муже
Фото: Instagram.com

Напомним, ранее на показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi в Вероне Сара Джессика Паркер пришла в ажурном топе бренда, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.

А на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле звезда надела платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками. 

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