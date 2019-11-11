Фанаты в восторге: Хайди Клум поделилась откровенными фото с юности

Немецкая модель восхитила стройными формами

Хайди Клум Фото: Getty Images

Немецкая фотомодель Хайди Клум, которая решилась на серьезный шаг ради молодого супруга, взбудоражила поклонников откровенным фото.

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Так, на своей странице в Instagram модель поделилась снимком, на котором позирует в юном возрасте в откровенном образе. Белый короткий топ едва прикрывает грудь красотки, а опущенные джинсы оголяют стройный живот. Поклонники пришла в восторг от такого снимка и засыпали Хайди Клум комплиментами.

Хайди Клум Фото: instagram.com/heidiklum

"Мне здесь где-то 20", – написала под фото Хайди Клум.

На втором опубликованном снимке модель уже позирует в более скоромном образе, прикрыв свое тело черным мини-платьем.

Хайди Клум Фото: instagram.com/heidiklum

Отметим, звезда Хэллоуин-вечеринок Хайди Клум ежегодно эпатирует публику своими нарядами. Так, в прошлом году немецкая супермодель вместе с возлюбленным, музыкантом Томом Каулитцем, появились на вечеринке в образах принцессы Фионы и Шрека.

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