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Фантастическая TAYANNA: певица показала откровенные фото в купальнике

Певица приготовила мантру любви и счастья для своих поклонников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:36
TAYANNA. Фото: Instagram/tayanna_reshetnyak
TAYANNA. Фото: Instagram/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA приготовила новый сингл, который обещает стать хитом осени. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав так же несколько соблазнительных фото. На снимках певица позирует в смелом черном купальнике, демонстрируя шикарный загар и подтянутое тело.

"Украинская певица TAYANNA готова представить будущий хит этой осени под названием "Фантастична жінка". 3 августа композиция будет доступна в iTunes", – говорится в сообщении.

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TAYANNA
Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Также известно, что автором слов и музыки нового трека выступила сама TAYANNA, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин, вместе с ним украинская поп-звезда работала над несколькими треками из альбома "Тримай мене", который был признан музыкальными критиками "лучшим украинским релизом 2017 года".

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TAYANNA
Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Напомним, TAYANNA поделилась трогательным фото со своим сыном, а также рассказала, будет ли она участвовать в нацотборе на Евровидение-2019.

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