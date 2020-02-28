"Фантастическая женщина" сменила образ: у TAYANNA новый цвет волос

Певица перекрасилась в желтый цвет

Популярная украинская певица TAYANNA, которая недавно откровенно рассказала о бывших мужчинах, решила кардинально сменить свой образ. Артистка покрасила свои волосы в желтый цвет и теперь выглядит, по мнению фанатов, еще более яркой – "фантастической женщиной".

Так, на своей странице в Instagram подопечная Алана Бадоева опубликовала красочный кадр ее нового образа. Помимо новый прически, певица в который раз поразила поклонников своей утонченной фигурой в черном шерстном костюме.

"Как настроение?" – спросила певица у своих поклонников под фото.

TAYANNA в новом образе Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

В качестве положительных комментариев многие подписчики отметили на вопрос кумира, отметив, что их настроение поднялось после увиденного кадра на странице TAYANNA.

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Накануне певица TAYANNA рассказала правду о своем бывшем муже, с которым встречается Ани Лорак. А также певица достаточно долго не показывала своего шестилетнего сына, но в последнее время на ее странице в Instagram можно увидеть множество снимков Даниэля.

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