"Фантастическая женщина" сменила образ: у TAYANNA новый цвет волос
Певица перекрасилась в желтый цвет
Популярная украинская певица TAYANNA, которая недавно откровенно рассказала о бывших мужчинах, решила кардинально сменить свой образ. Артистка покрасила свои волосы в желтый цвет и теперь выглядит, по мнению фанатов, еще более яркой – "фантастической женщиной".
Так, на своей странице в Instagram подопечная Алана Бадоева опубликовала красочный кадр ее нового образа. Помимо новый прически, певица в который раз поразила поклонников своей утонченной фигурой в черном шерстном костюме.
"Как настроение?" – спросила певица у своих поклонников под фото.
В качестве положительных комментариев многие подписчики отметили на вопрос кумира, отметив, что их настроение поднялось после увиденного кадра на странице TAYANNA.
Смотрите также эксклюзивные подробности о жизни TAYANNA:
Накануне певица TAYANNA рассказала правду о своем бывшем муже, с которым встречается Ани Лорак. А также певица достаточно долго не показывала своего шестилетнего сына, но в последнее время на ее странице в Instagram можно увидеть множество снимков Даниэля.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное