Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

"Фантик от конфеты": LOBODA неприятно удивила нарядом-шторой

Поклонникам понравились ее ноги, но вот сам наряд – нет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:36
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Известная украинская певица Светлана Лобода выступила на фестивале "Новая волна" в необычном наряде. Как оказалось, звезда приобрела платье от Gucci за четыре тысячи евро. Снимки в наряде выступления певица опубликовала на своей странице в Instagram.

1_42
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Но не всем поклонникам артистки дорогое платье понравилось. Поклонники подчеркнули нелепость наряда и выигрышный вид самой певицы на его фоне. Пользователи назвали плате шторой, и выразили предположение, что "чем нелепее наряд, тем Лобода и привлекательней".

Но практически все пользователи отметили, что у Лободы красивые длинные ноги.

Напомним, недавно Светлана Лобода показала фото старшей дочери – Евы. Девочка заметно подросла и в этом году уже пошла во второй класс.

Светлана в Instagram также опубликовала фото с сестрой и старшей дочерью. Такие же снимки на своей странице опубликовала и Ксения.

Кроме того, артистка опубликовала в Instagram совместный снимок с российской певицей Аллой Пугачевой, чем и вызвала фурор.

Еще несколько материалов по теме:
LOBODA показала "бесконечные" ноги на обложке глянца Светлана Лобода показала, как снимался клип на песню "Суперзвезда"
платье певица новая волна Светлана Лобода выступления
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров