"Фантик от конфеты": LOBODA неприятно удивила нарядом-шторой

Поклонникам понравились ее ноги, но вот сам наряд – нет

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Известная украинская певица Светлана Лобода выступила на фестивале "Новая волна" в необычном наряде. Как оказалось, звезда приобрела платье от Gucci за четыре тысячи евро. Снимки в наряде выступления певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Но не всем поклонникам артистки дорогое платье понравилось. Поклонники подчеркнули нелепость наряда и выигрышный вид самой певицы на его фоне. Пользователи назвали плате шторой, и выразили предположение, что "чем нелепее наряд, тем Лобода и привлекательней".

Но практически все пользователи отметили, что у Лободы красивые длинные ноги.

Напомним, недавно Светлана Лобода показала фото старшей дочери – Евы. Девочка заметно подросла и в этом году уже пошла во второй класс.

Светлана в Instagram также опубликовала фото с сестрой и старшей дочерью. Такие же снимки на своей странице опубликовала и Ксения.

Кроме того, артистка опубликовала в Instagram совместный снимок с российской певицей Аллой Пугачевой, чем и вызвала фурор.