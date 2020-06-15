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FASHION DIVA: певица MARUV показала обольстительный образ в красном

Сегодня, 12:23

Звезда Нацотбора на "Евровидение" позировала на балконе многоэтажки

Украинская певица MARUV, которая резко высказалась о скандале вокруг ее поездки в Россию, показала провокационный образ для своих будущих концертов. Артистка позировала в total-red аутфите на балконе многоэтажки. Серию снимков она опубликовала в своем Instagram.

MARUV славится своими эффектными и неоднозначными нарядами. Один из таких она продемонстрировала поклонникам в социальной сети. Эпатажная певица позировала в колготках, боди, портупее и маске кролика.

INSTAGRAM

"Новый лук для летних концертов", – отметила в посте Анна Корсун.

Подписчикам исполнительницы такой аутфит звезды понравился. В комментариях они написали множество комплиментов: "Бомбическая", "Костюм просто огонь", "Настоящая Fashion diva".

К слову, такой фигуры MARUV удалось добиться с помощью занятий спортом и питания. Около двух лет назад певица серьезно задумалась, как можно эффективно сбросить лишние килограммы, и тогда отказалась от мяса. За первые две недели такой диеты Анна сбросила около восьми килограммов, а вскоре перестала есть и морепродукты.

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