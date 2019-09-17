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"Фастфуд – любовь моя": звезды, которые обожают вредную пищу

Певица Джамала и другие знаменитости признались, что очень любят гамбургеры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:15
Звезды, которые обожают фаст-фуд
Звезды, которые обожают фаст-фуд
Фото: Instagram.com

От него невозможно так просто отказаться, ведь он вызывает настоящую зависимость! Когда речь идет о фастфуде, даже звезды забывают об идеальных формах.

Певица Слава Каминская одна из тех, кто не перестанет любить фастфуд.

"О, фастфуды, да вы что, любовь моя, фастфуды. У меня очень слабая сила воли. Если я очень голодна, я... Я люблю очень, я грешу. Я не могу сказать, что я прям пп-шница какая-то, я стараюсь придерживаться здорового питания", – признается певица.

Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Певица Мишель Андраде тоже не отказывает себе во вкусном и вредном.

"На самом деле, периодами у меня бывает. Иногда я понимаю, что я хочу это кушать. Да, я знаю, что это вредно, но я хочу сейчас вот эту вредность скушать", – говорит Мишель.

Как и Слава Каминская, Мишель все съеденное идет отрабатывать в спортзале: "Я понимаю, что пойду в зал, отработаю все. 3 раза в зал, 3 раза на танцы. В воскресенье отдыхаю".

Мишель Андраде
Мишель Андраде
Фото: instagram.com/mishvirmish

А вот хореограф Алена Шоптенко убеждена: если совместить фастфуд с правильными продуктами, то и отрабатывать до седьмого пота ничего не придется.

"Вы знаете, я действительно могу позволить себе фастфуд, я очень люблю всякие сэндвичи. Учитывая, что есть всегда приходится в дороге, в машине, поэтому мне приходится брать что-то, что можно удобно взять в левую или правую руку, хоть это и ужасно, так нельзя делать, но вопрос такой – или ты ешь, или не ешь. Но опять же, вопрос в сочетании. Если, допустим, я буду есть какой-то хлеб, то, конечно, я не буду его сочетать с мясом. Это будет, скорее всего, что-то сырное", – рассказывает Шоптенко.

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Певица Джамала тоже любит полакомиться запрещенным.

"Ой, я очень люблю все – пасту, пиццу, гамбургеры – это все я просто обожаю", – призналась артистка.

Но в этом году для восстановления своей физической формы Джамала, находясь на отдыхе, мужественно сдерживала себя каждый раз, когда рука тянулась к гамбургеру.

"Но, знаете, в эту зиму я прекратила вскармливание, и поэтому мне очень хотелось уже вернуться к своей форме. И я отказывала себе и в пасте, и в пицце. Хотя я очень люблю это", – поделилась Джамала.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

А вот ведущего Анатолия Анатолича информацией о вреде фастфуда не испугаешь. Мужчина убежден, что булочка с котлетой даже может быть полезной.

"Сейчас позволяю себе гораздо меньше, потому что я в процессе перехода на здоровое питание, на ЗОЖ. Но понятно, фастфуд иногда даже полезен. Если, например, говорить о кроссфите, то в перечне продуктов, которые могут быть частью питания для спортсменов кроссфита, есть бургер. Если этот бургер сделан качественно, из качественного мяса, качественного хлеба, то в принципе там ничего вредного. Я думаю, что можно позволять себе что угодно, но вопрос насколько часто", – считает телеведущий.

Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ранее мы также писали, что Билла Гейтса застукали за работой на кассе фастфуда.

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