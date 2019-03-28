Федор Добронравов, которому отменили запрет на въезд в Украину, выступит в Керчи

27 марта суд отменил запрет на въезд в Украину Федору Добронравову

Федор Добронравов Фото: instagram.com/dobronravov.fedor

27 марта стало известно, что Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд на территорию Украины российского актера, звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова. Суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину Федору Добронравову и отменил соответствующее постановление СБУ.

Одни порадовались, что смогут вновь увидеть актера на экранах, другие выразили негодование. Так или иначе, 28 марта в сети появилась еще одна новость.

Федор Добронравов отправится на гастроли в оккупированную Керчь. 8 апреля 2019 года актер выступит в керченском ДК "Корабел". Об этом свидетельствует афиша, появившаяся на сайте ДК. Вместе с Добронравовым в Керчи выступят российские актрисы Татьяна Васильева и Елена Сафонова.

Федор Добронравов выступит в Керчи Фото: dk-korabel.crm.muzkult.ru

Кроме того, спектакли с участием Федора Добронравова запланированы в Симферополе и Евпатории.

Напомним, Федору Добронравову запретили въезд в Украину на три года в ноябре 2017-го по причине поездки в Крым и поддержки его аннексии.

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