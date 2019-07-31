Феномен украинской эстрады: ТОП-10 сексуальных фото Олега Винника

Фото укротителя "волчиц" сводят с ума поклонниц

Олег Винник Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Популярный певец Олег Винник, который сегодня отмечает свое 46-летие, буквально за несколько лет в украинском шоу-бизнесе завоевал сердца миллионов поклонниц. Не только чувственные песни и сильный голос покорили женскую аудиторию, но и – харизма.

Более детально о биографии Олега Винника смотрите в нашем видео:

Артист регулярно занимается спортом и поддерживает тело в отличной форме. Благодаря симбиозу таланта и красоты Олега Винника называют феноменом отечественной эстрады. Сегодня.Lifystyle собрали для вас ТОП-10 сексуальных фото, от которых стынет сердце заядлых поклонниц артиста.

Сексуальные фото Олега Винника Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Сексуальные фото Олега Винника Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Сексуальные фото Олега Винника Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Сексуальные фото Олега Винника Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Сексуальные фото Олега Винника Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Сексуальные фото Олега Винника Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Сексуальные фото Олега Винника Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Сексуальные фото Олега Винника Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Сексуальные фото Олега Винника Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official Сексуальные фото Олега Винника Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official 1/10

Также предлагаем познакомиться с талантливым музыкантом ближе, узнав о его интересных фактах из жизни.

Самые интересные факты из жизни Олега Винника

Помимо рыбалки у артиста есть необычное хобби - реставрировать антикварную мебель;

Олег посвятил татуировку своей первой любви, но потом ему пришлось ее вывести;

Длительное время Олег Винник проживал в Германии, где работал учителем музыки;

Умеет петь на немецком языке;

Жизненный девиз - молись, трудись, постись;

До карьеры в Украине певец выступил под псевдонимом OLEGG;

Известную песню "Нино" Олег Винник посвятил своей неразделенной школьной любви – Нине Печерице.

Также мы писали о самых ярких хитах покорителя женских сердец Олега Винника.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram