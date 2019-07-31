Феномен украинской эстрады: ТОП-10 сексуальных фото Олега Винника
Фото укротителя "волчиц" сводят с ума поклонниц
Популярный певец Олег Винник, который сегодня отмечает свое 46-летие, буквально за несколько лет в украинском шоу-бизнесе завоевал сердца миллионов поклонниц. Не только чувственные песни и сильный голос покорили женскую аудиторию, но и – харизма.
Более детально о биографии Олега Винника смотрите в нашем видео:
Артист регулярно занимается спортом и поддерживает тело в отличной форме. Благодаря симбиозу таланта и красоты Олега Винника называют феноменом отечественной эстрады. Сегодня.Lifystyle собрали для вас ТОП-10 сексуальных фото, от которых стынет сердце заядлых поклонниц артиста.
Также предлагаем познакомиться с талантливым музыкантом ближе, узнав о его интересных фактах из жизни.
- Помимо рыбалки у артиста есть необычное хобби - реставрировать антикварную мебель;
- Олег посвятил татуировку своей первой любви, но потом ему пришлось ее вывести;
- Длительное время Олег Винник проживал в Германии, где работал учителем музыки;
- Умеет петь на немецком языке;
- Жизненный девиз - молись, трудись, постись;
- До карьеры в Украине певец выступил под псевдонимом OLEGG;
- Известную песню "Нино" Олег Винник посвятил своей неразделенной школьной любви – Нине Печерице.
Также мы писали о самых ярких хитах покорителя женских сердец Олега Винника.
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