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Феномен украинской эстрады: ТОП-10 сексуальных фото Олега Винника

Фото укротителя "волчиц" сводят с ума поклонниц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Олег Винник
Олег Винник
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Популярный певец Олег Винник, который сегодня отмечает свое 46-летие, буквально за несколько лет в украинском шоу-бизнесе завоевал сердца миллионов поклонниц. Не только чувственные песни и сильный голос покорили женскую аудиторию, но и – харизма. 

Более детально о биографии Олега Винника смотрите в нашем видео:

Артист регулярно занимается спортом и поддерживает тело в отличной форме. Благодаря симбиозу таланта и красоты Олега Винника называют феноменом отечественной эстрады. Сегодня.Lifystyle собрали для вас ТОП-10 сексуальных фото, от которых стынет сердце заядлых поклонниц артиста.

Сексуальные фото Олега Винника
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Сексуальные фото Олега Винника
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Сексуальные фото Олега Винника
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Сексуальные фото Олега Винника
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Сексуальные фото Олега Винника
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Сексуальные фото Олега Винника
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Сексуальные фото Олега Винника
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Сексуальные фото Олега Винника
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Сексуальные фото Олега Винника
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Сексуальные фото Олега Винника
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
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Также предлагаем познакомиться с талантливым музыкантом ближе, узнав о его интересных фактах из жизни. 

Самые интересные факты из жизни Олега Винника 

  • Помимо рыбалки у артиста есть необычное хобби - реставрировать антикварную мебель;
  • Олег посвятил татуировку своей первой любви, но потом ему пришлось ее вывести;
  • Длительное время Олег Винник проживал в Германии, где работал учителем музыки;
  • Умеет петь на немецком языке;
  • Жизненный девиз - молись, трудись, постись;
  • До карьеры в Украине певец выступил под псевдонимом OLEGG;
  • Известную песню "Нино" Олег Винник посвятил своей неразделенной школьной любви – Нине Печерице.

Также мы писали о самых ярких хитах покорителя женских сердец Олега Винника.

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