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Джей Ло с размахом отметила 50-летие: яркие фото и видео вечеринки

На праздник были приглашены 250 гостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Празднование 50-летия Дженнифер Лопес
Празднование 50-летия Дженнифер Лопес
Фото: Instagram.com

24 июля американской певице Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. Поп-артистка в честь этого устроила шумную вечеринку в Майами, куда были приглашены 250 близких друзей и родных.

О самых громких романах Джей Ло смотрите в нашем видео: 

Как сообщает западное издание People, вечеринка проходила а арендованном особняке на острове Стар. За диджейской стойкой можно было увидеть DJ Khaled и рэпера Fat Joe, а также саму именинницу – Джей Ло, которая танцевала под зажигательные треки.

На фан-странице в Instagram опубликованы фото и видео шумной пати. Как можно увидеть по кадрам, Дженнифер Лопес выбрала весьма откровенный и смелый наряд – золотистое платье с разрезом и декольте. 

INSTAGRAM (@lovemyjlo)

INSTAGRAM (@lovemyjlo)

Под конец праздника, как полагается, Джей Ло разрезала кусочек многоярусного торта и вышла вместе со своими гостями смотреть на фейерверк.

INSTAGRAM (@lovemyjlo)

Отметим, что будущий супруг звезды Алекс Родригес удивил роскошным подарком – красным автомобилем Porsche за 120 000 долларов. 

Также в честь юбилея Джей Ло мы подготовили самые интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали. 

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Источник: People
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