Джей Ло с размахом отметила 50-летие: яркие фото и видео вечеринки
На праздник были приглашены 250 гостей
24 июля американской певице Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. Поп-артистка в честь этого устроила шумную вечеринку в Майами, куда были приглашены 250 близких друзей и родных.
О самых громких романах Джей Ло смотрите в нашем видео:
Как сообщает западное издание People, вечеринка проходила а арендованном особняке на острове Стар. За диджейской стойкой можно было увидеть DJ Khaled и рэпера Fat Joe, а также саму именинницу – Джей Ло, которая танцевала под зажигательные треки.
На фан-странице в Instagram опубликованы фото и видео шумной пати. Как можно увидеть по кадрам, Дженнифер Лопес выбрала весьма откровенный и смелый наряд – золотистое платье с разрезом и декольте.
Под конец праздника, как полагается, Джей Ло разрезала кусочек многоярусного торта и вышла вместе со своими гостями смотреть на фейерверк.
Отметим, что будущий супруг звезды Алекс Родригес удивил роскошным подарком – красным автомобилем Porsche за 120 000 долларов.
Также в честь юбилея Джей Ло мы подготовили самые интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram