Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фейерверки и зажигательные танцы: MELOVIN вернулся на сцену Нацотбора на Евровидение 2020

Певец исполнил англоязычный трек Oh, No!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:23
MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

Популярный певец и представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN снова зажег на сцене Национального отбора в Киеве. Только на этот раз артист выступил не в качестве участника, а в роли приглашенного гостя.

Читайте также:
Евровидение 2020: бандуристка Марина Круть стала фавориткой Нацотбора

В первом полуфинале после выступлений восьми конкурсантов MELOVIN исполнил свой англоязычный трек под названием Oh, No!. Динамичный номер сопровождала постановка мужского балета и световые спецэффекты. Но главной фишкой перформанса стало соло артиста на клавишной установки, из которой били фейерверки.

Артист в который раз не изменил своему сценическому образу – total black. MELOVIN надел облегающие штаны, майку и кожаную куртку. Волосы были уложены с мокрым эффектом.

Также Сегодня.Lifestyle предлагают узнать, как голосовали зрители и судьи первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020". Также узнайте, почему участницу конкурса – певицу Assol – судьи раскритиковали за выступление.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Евровидение 2020: бандуристка Марина Круть стала фавориткой Нацотбора Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение 2020: турнирная таблица Нацотбор на Евровидение 2020: все подробности первого полуфинала
MELOVIN нацотбор на Евровидение Евровидение 2020
Реклама

Новости партнеров

Чем можно обшить балкон изнутри
Чем можно обшить балкон изнутри
Как выглядели Лорак, Ротару и Лобода до пластики
Как выглядели Лорак, Ротару и Лобода до пластики
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Помолодевшее лицо Пугачевой покали крупным планом
Помолодевшее лицо Пугачевой покали крупным планом
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 12:12Food

Как вкусно сварить гречку на гарнир

Вчера, 08:54Fun

8 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

7 февраляШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

7 февраляТехно

Как бесплатно скачать видео с YouTube: полезные советы

7 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: что категорически нельзя делать

7 февраляWellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

7 февраляFun

"Маленький Росомаха": мальчик родился с бородой и "в рубашке", фото

7 февраляFun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

6 февраляFun

Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок

6 февраляFood

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

6 февраляFun

Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото

6 февраляТехно

Удалить немедленно: на Android обнаружили 24 опасных приложения

6 февраляFun

Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

6 февраляШоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

6 февраляТехно

Названа самая лучшая операционная система для слабых ноутбуков

6 февраляFood

Цикорий: польза и вред для здоровья

Новости партнеров

Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Ким Кардашьян одела тоненькие бикини, показав крупные формы
Ким Кардашьян одела тоненькие бикини, показав крупные формы
Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
Любимая: Сергей Лазарев показал новую даму сердца
Любимая: Сергей Лазарев показал новую даму сердца
Причины возникновения псориаза
Причины возникновения псориаза
Украинская красотка стала известна благодаря любви к Ливерпулю
Украинская красотка стала известна благодаря любви к Ливерпулю
Волочкова снова радует откровенными снимками с отдыха
Волочкова снова радует откровенными снимками с отдыха