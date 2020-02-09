Фейерверки и зажигательные танцы: MELOVIN вернулся на сцену Нацотбора на Евровидение 2020

Певец исполнил англоязычный трек Oh, No!

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

Популярный певец и представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN снова зажег на сцене Национального отбора в Киеве. Только на этот раз артист выступил не в качестве участника, а в роли приглашенного гостя.

В первом полуфинале после выступлений восьми конкурсантов MELOVIN исполнил свой англоязычный трек под названием Oh, No!. Динамичный номер сопровождала постановка мужского балета и световые спецэффекты. Но главной фишкой перформанса стало соло артиста на клавишной установки, из которой били фейерверки.

Артист в который раз не изменил своему сценическому образу – total black. MELOVIN надел облегающие штаны, майку и кожаную куртку. Волосы были уложены с мокрым эффектом.

Также Сегодня.Lifestyle предлагают узнать, как голосовали зрители и судьи первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020". Также узнайте, почему участницу конкурса – певицу Assol – судьи раскритиковали за выступление.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

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