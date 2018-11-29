Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Фигуристая Ким Кардашьян показала пышный бюст в пикантном платье – фото

Знаменитость поделилась откровенным снимком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая призналась, что вышла замуж под наркотиками, частенько балует фанатов пикантными фотографиями. На этот раз селебрити запостила изображение, где предстает, сидя на полу.

Кардашьян наряжена в струящееся платье со змеиным принтом. Откровенный наряд знаменитости подчеркнул ее пышный бюст. "Стильная и великолепная", "Королева", "Совершенно потрясающая", "Мне очень нравится платье", – пишут поклонники под постом.

45508669_104798543822814_2988156507757842752_n
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, не так давно Ким Кардашьян оригинальным способом объявила выходе ее новой коллекции теней. Знаменитость выпустила линию новых теней и опубликовала в качестве рекламы новое фото, на котором она позирует в мерцающем боди, а рядом с ней придерживает зеркало полностью обнаженный мужчина.

Также ранее Ким вместе с сестрой Кортни Кардашьян посетили светское мероприятие в дерзких платьях-ночнушках черного цвета. Кроме этого, совсем недавно Кортни Кардашьян полностью обнажилась в фотосессии для мужского журнала.

Еще несколько материалов по теме:
Парень сделал операцию и превратился в копию Ким Кардашьян Так мило: Ким Кардашьян опубликовала трогательное фото Канье Уэста с дочерью Ким Кардашьян – 38: ТОП-10 самых сексапильных и скандальных нарядов светской львицы Недетское лицо: Ким Кардашьян показала, как выглядела в 90-е
фото фигура ким кардашьян
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров