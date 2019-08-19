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Филипп Киркоров гастролирует в Крыму

Российский певец отправился с концертом в Керчь и Алушту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:53
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

Известный российский певец Филипп Киркоров гастролирует со своим летним туром "Цвет настроения". Финальной точкой тура стал аннексированный Крым. Об этом сам артист рассказал на своей странице в Instagram. 

Фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова попала в аварию по дороге в Крым. Детали в видео:

Так, поп-король российской эстрады опубликовал фото на фоне названия населенного пункта – Керчь. Судя по комментарию артиста, выступление прошло вчера, 18 августа.

"Ну вот мы и на месте.......КЕРЧЬ. 18.08.19. Продолжаем Летний Тур 2019, а точнее, заканчиваем его,и провожаем остатки Лета вместе в Крыму! Встречаемся сегодня, в 19.00 на Шоу "ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ", – написал Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров выступает в аннексированном Крыму
Филипп Киркоров выступает в аннексированном Крыму
Фото: instagram.com/fkirkorov

Кроме того, Киркоров сообщил, что уже сегодня, 19 августа, состоится его концерт еще в одном крымском городе – Алуште.

"Вчера фантастический вечер в Москве, сегодня уже в Крыму, город Керчь, завтра Алушта!", – анонсировал выступление певец.

INSTAGRAM

Отметим, Филипп Киркоров числится в списках украинского сайта "Миротворец" как "лицо, сознательно нарушившее государственную границу Украины".

Ранее мы также писали, что известный режиссер рассекретил гонорар, который получил от Филиппа Киркорова.

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