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Филипп Киркоров примерил образ Рианны – забавное видео

Сегодня, 11:40

Мнения поклонников артиста насчет юмористического ролика разделились

Знаменитый певец Филипп Киркоров порадовал своих подписчиков забавным видеороликом в Instagram.

С помощью специального приложения на смартфоне он вставил свое лицо в фрагменты из клипов известной американской певицы Рианны и уже придумал себе новое прозвище – КиРиана.

"Shine bright like a diamond от КиРианы. А ФиРиана пусть попробует роль #KingOfDiamonds", – подписал видео певец.

INSTAGRAM

Поклонники оценили ролик и прокомментировали его с юмором: "Боже, как похожа на вас дочка, копия! А кто мать?", "Потому что нельзя быть на свете красивым таким", "Какая милашка", "Подняли настроение. Отличное чувство юмора".

Другим подписчикам Киркорова видео не пришлось по душе: "Нет, только не это", "Бред какой-то, пошло", "Филипп, что вы творите?", "Звезды сходят с ума без концертов", "Это никуда не годится".

Как Филипп Киркоров отпраздновал 53-летие, смотрите в видеосюжете:

Напомним, Филипп Киркоров рассказал, почему нигде не носит защитную маску. Артист бессимптомно переболел коронавирусом. Кроме этого, мы сообщали, что квартиру Филиппа Киркорова арестовали за долги.

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