Филипп Киркоров примерил образ Рианны – забавное видео

Мнения поклонников артиста насчет юмористического ролика разделились

Знаменитый певец Филипп Киркоров порадовал своих подписчиков забавным видеороликом в Instagram.

С помощью специального приложения на смартфоне он вставил свое лицо в фрагменты из клипов известной американской певицы Рианны и уже придумал себе новое прозвище – КиРиана.

"Shine bright like a diamond от КиРианы. А ФиРиана пусть попробует роль #KingOfDiamonds", – подписал видео певец.

INSTAGRAM

Поклонники оценили ролик и прокомментировали его с юмором: "Боже, как похожа на вас дочка, копия! А кто мать?", "Потому что нельзя быть на свете красивым таким", "Какая милашка", "Подняли настроение. Отличное чувство юмора".

Другим подписчикам Киркорова видео не пришлось по душе: "Нет, только не это", "Бред какой-то, пошло", "Филипп, что вы творите?", "Звезды сходят с ума без концертов", "Это никуда не годится".

Как Филипп Киркоров отпраздновал 53-летие, смотрите в видеосюжете:

Напомним, Филипп Киркоров рассказал, почему нигде не носит защитную маску. Артист бессимптомно переболел коронавирусом. Кроме этого, мы сообщали, что квартиру Филиппа Киркорова арестовали за долги.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться