Филиппу Киркорову подарили сумку Louis Vuitton, которую изготавливали год (фото)

Подарок артисту вручили прямо на сцене

Эта поездка в Дубае точно запомнится российскому певцу Филиппу Киркорову. Он не только успел встретиться со своей подругой Олей Поляковой, дать первый сольный концерт за девять месяцев, но и получил в подарок эксклюзивную сумку французского бренда Louis Vuitton. Такой подарок певцу преподнесли организаторы международного фестиваля PaRUS-2020 и не забыли выставить фото в Instagram.

Филипп Киркоров Фото: Instagram

Отмечается, что на изготовление этого подарка ушел год. Сумка сделана в дорожном стиле, на ней присутствует узнаваемый логотип Louis Vuitton. Символика ярко светится различными цветами в темноте. Подарок Филипп Киркоров оценил.

Филипп Киркоров Фото: Instagram

Филипп Киркоров питает страсть к красивым, ярким и дорогим вещам люксовых брендов. Самым ценным предметом Киркоров называет эксклюзивный балахон от дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана, сшитый специально для Филиппа. Теперь и сумка Louis Vuitton займет почетное место в гардеробе артиста.



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