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Финал Евровидения-2020: участники онлайн-шоу совместно исполнили песню Love Shine A Light

16 мая состоялся финал концерта Europe Shine A Light

Инна Петрова
Сегодня, 00:32

В субботу, 16 мая, вместо традиционного песенного конкурса "Евровидение-2020", который в этом году должен был состояться в Роттердаме, прошел финал онлайн-концерта Europe Shine A Light. Во время шоу все участники "Евровидения-2020" вместе исполнили легендарный хит Love Shine A Light.

Напомним, что ранее, 12 и 14 мая состоялись два онлайн-концерта в рамках альтернативного "Евровидения" Europe Shine A Light. В четверг, 14 мая, украинская певица Джамала исполнила фрагмент песни Arcade победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса.

А в пятницу, 15 мая, участники от Украины – группа Go_A представила на домашнем концерте "Евровидения" кавер-версию песни Dancing Lasha Tumbai, с которой Верка Сердючка выступала на конкурсе в 2007 году.

В финале "Евровидения-2020" 16 мая все участники конкурса спели вместе. Исполнение песни Love Shine A Light, с которой британо-американская группа Katrina and the Waves победила на "Евровидении" в 1997 году, было сюрпризом от организаторов этого онлайн-концерта.

Финал Евровидения-2020 – Love Shine A Light исполнение от всех участников

Группа Go_A стала победителем украинского Национального отбора на "Евровидение-2020". С композицией "Соловей" музыканты должны были представить нашу страну на престижном европейском конкурсе. Но из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение перенести "Евровидение" на следующий год.

Смотрите видео всех участников шоу альтернативного "Евровидения-2020" Europe Shine A Light здесь.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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