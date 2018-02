Финал Нацотбора на Евровидение-2018: онлайн-трансляция

Сегодня стало известно имя артиста, который представит Украину на конкурсе Евровидение-2018 в Португалии. Напомним, в финал национального отбора прошли – KADNAY, TAYANNA, The Erised, LAUD, VILNA, MELOVIN. В финале Нацотбора победил

Победителя Нацотбора выбирали члены жюри – Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken), а также зрители путем голосования (с помощью SMS-сообщений или через приложение Телепортал). Ведущий: Сергей Притула. Музыкальный продюсер Нацотбора-2018: Руслан Квинта.

Телевизионная съемка Национального отбора проходила в столичном Дворце культуры КПИ.

Полуфиналы Евровидения-2018 состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая в Лиссабоне.

MELOVIN представит свою композицию во втором полуфинале 10 мая.

Напомним, Яна Прядко, Леонид Колосовский и Владимир Бебешко оценили финалистов Нацотбора на Евровидение-2018.

Накануне финала Нацотбора телевизионный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал "Сегодня" о своем фаворите.

KADNAY – Beat Of The Universe

TAYANNA – Леля

The Erised – Heroes

LAUD – Waiting

VILNA – Forest song

MELOVIN – Under The Ladder

Первой на сцене Нацотбора выступила группа KADNAY с композицией "Beat Of The Universe". Энергичный номер для группы поставила Елена Коляденко.

Композицию "Beat Of The Universe" KADNAY написали специально для участия в национальном отборе на Евровидение-2018. Основные участники коллектива: Дима Каднай (вокал, гитара) – фронтмен группы, автор музыки и слов. Фил Коляденко (вокал, гитара, клавиши) – гитарист группы, автор музыки и слов.

"Я, как человек, утопаю от социума...Сквозь, навалившуюся тяжесть шума, осуждения, агрессию...В нынешнее время, чтобы чувствовать себя комфортно, ты выбираешь самый легкий путь – становишься частью большой массы...Тем самым – рушишь свой внутренний мир, перекрываешь воздух самому себе. И вот для того, чтобы победить в этом непростом бою, обострить все свои чувства и рецепторы, заново возродив свой собственный мир – ты обязан вернуться к истокам...К жизни, к природе, к величественной силе Вселенной", – рассказал фронтмен группы Дмитрий Каднай о песне.

Во время номера TAYANNA возникла "горячая" дискуссия – поет ли артистка под фонограмму во время зажигательных танцев. Андрей Данилко вступил в перепалку с администратором певицы. Татьяна доказала, что в ее номере нет места фонограмме.

Автором слов и музыки песни "Леля" выступила сама TAYANNA, а саундпродюсером стал Виталий Телезин.

"Песня "Леля" – моя личная история – призналась певица. – Как и все мои предыдущие песни. Главный ее месседж – несмотря на обстоятельства, которые случаются в вашей жизни, воспринимайте их с позитивом. Именно поэтому песня родилась такой энергичной, без сожаления и печали. И она описывает, как я изменилась за последний год! В ней есть надежда и уверенность. Я надеюсь, что под ее зажигательные ритмы будет танцевать не только вся Украина, но и вся Европа".

"Я занимаюсь музыкой много лет – по 6-8 часов в день. Рада, что сегодня не было замечаний касательно того, что пою я на украинском", – сказала певица.

TAYANNA – единственная участница финала национального отбора на Евровидение, которая исполняет украиноязычную песню.

The Erised - англоязычная группа, работающая в стиле Futurepop. Первая украинская группа, история которой начинается с сотрудничества с британским лейблом Med School, подразделением Hospital Records. Песня Heroes — ода мечте, ради исполнения которой человек готов идти на край света.

Группа The Erised не раз переживала кадровые изменения и на сегодняшний день состав сузился от изначальных шести участников до трех: Соня Сухорукова, Даниил Марин и Александр Люлякин.

LAUD – это творческий псевдоним украинского певца и композитора Влада Каращука, под которым он начал выступать с весны 2017-го, после подписания контракта с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольским и лейблом Enjoy Records. "Песня "Waiting" о несовершенстве этого мира. Но чтобы с нами не происходило, мы должны найти свой путь, свой способ жить и не тужить", – рассказал нам певец ранее.

VILNA (Ирина Василенко) – молодая исполнительница, пока известная лишь по видеоблогам. "FOREST SONG – это своего рода гимн пробуждения свободного духа. Мы уверены, что воображение отнесет слушателя туда, где он почувствует свободу и наслаждение от свободного движения, которые заложены в каждую ноту песни. Она искренняя. Она волшебная. Она понятна без слов. В ней настоящая магия жизни, не подвластная человеку. Мы хотим, чтобы FOREST SONG напомнила всем, насколько волшебен и одновременно хрупок наш мир. Каждый из нас за него в ответе. Нужно чаще вырываться на свободу за пределы городов, ценить каждое мгновение жизни и людей, находящихся рядом", – говорит VILNA.

MELOVIN, получивший победу на "Х-факторе" в 6 сезоне, сегодня планирует взять реванш. MELOVIN выступил с песней "Under The Ladder". "Under The Ladder" – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху.

Джамала призналась, что получает угрозы от поклонников MELOVIN. Артист попросил извинение за своих фанов у Джамалы.

MELOVIN участвовал в Нацотборе на конкурс Евровидение-2017 с англоязычной песней "WONDER". Он занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов – больше 60 тысячи.

В финале Национального отбора-2018 прозвучало попурри из самых ярких песен-победительниц Евровидения в исполнении шести конкурсантов – "Amar pelos dois" Сальвадор Собрал, "Euphoria" Loreen, "Molitva" Мария Шерифович, "Rise like a Phoenix" Кончита Вурст, "1944" Джамала и "Waterloo" ABBA.

Джамала на сцене Нацотбора представила свою новую песню "Крила".

"Песня "Крила" о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей. Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно неправдивое и возвышает нас над остальными. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь то вера, ангел или любимый человек рядом", – поделилась Джамала.

Оценки жюри

KADNAY – 3

TAYANNA – 6

The Erised – 2

LAUD – 4

VILNA – 1

MELOVIN – 5

Результат зрительского голосования

KADNAY – 5

TAYANNA – 4

The Erised – 1

LAUD – 2

VILNA – 3

MELOVIN – 6