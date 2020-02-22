Финал Нацотбора на Евровидение-2020: результаты голосования в турнирной таблице

В результате финала Нацотбора определился представитель Украины на Евровидении в Роттердаме

В субботу, 22 февраля, состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2020", в результате которого определился победитель конкурса. Шесть артистов выступили в финале Нацотбора, и один из них представит Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме.

Отметим, за победу боролись шесть артистов, которые определились в результате первого и второго полуфиналов: KRUТЬ, GO-A, Jerry Heil, TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod. Однако лишь один из них представит нашу страну на международной арене в Нидерландах.

Согласно турнирной таблице, наивысший балл от зрителей и от жюри получила GO-A. Аутсайдером, по результатам голосования, оказалась популярная певица Jerry Heil.

Результаты голосования в финале Нацотбора на "Евровидение-2020":

Результаты Нацотбора на Евровидение 2020 – турнирная таблица

Таким образом, Украину на "Евровидении-2020" представит GO-A. Однако не стоит забывать, что победитель Нацотбора в ближайшие дни должен подписать договор с Общественным вещателем. В прошлом году это вызвало скандал, и в результате победительница Нацотбора MARUV отказалась ехать на "Евровидение" в Израиль.

Узнайте также подробности второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020":

Напомним, финал Национального отбора на" Евровидение-2020" прошел 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

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Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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