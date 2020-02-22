Финал Нацотбора на Евровидение-2020: судьи раскритиковали вокал группы TVORCHI

Двое фармацевтов из Тернополя выступили последними

В субботу, 22 февраля, в финале Национального отбора на "Евровидение-2020" последними выступила молодежная группа TVORCHI, которая стала настоящим открытием конкурса. Отметим, открыла финал Нацотбора Верка Сердючка, которая исполнила легендарную песню Dancing Lasha Tumbai и выпила бокал шампанского прямо на сцене.

Двое фармацевтов из Тернополя снова прокачали зрителей танцевальным треком Bonfire. По их словам, они просто записали сингл и не ожидали такой отдачи от слушателей.

"Мне так нравится, что мы ментально отрываемся от всех соседей. Это настоящий европейский продукт. Мне бы хотелось, чтобы такая молодежь непредсказуемая представила Украину на мировой арене. Вы новое слово в саундпродюсерстве в Украине, я верю в ваш талант", – заявила Тина Кароль, отказавшись комментировал неточности вокала.

Виталий Дроздов отметил, что к синглу претензий нет, а вот к вокалу возникли огромные вопросы. Данилко также посчитал песню хитовой, но выразил опасения, что TVORCHI могут потеряться среди других участников в Европе.

Смотрите выступление TVORCHI в финале Нацотбора на "Евровидение-2020":

Напомним, в 2020 году "Евровидение" будет проходить 12-14-16 мая в Роттердаме, Нидерланды. А пока букмекеры делают ставки на победителя международного конкурса. Украина резко потеряла позиции – смотрите турнирную таблицу.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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