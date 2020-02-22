Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Финал Нацотбора на Евровидение-2020: судьи раскритиковали вокал группы TVORCHI

Двое фармацевтов из Тернополя выступили последними

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:49

В субботу, 22 февраля, в финале Национального отбора на "Евровидение-2020" последними выступила молодежная группа TVORCHI, которая стала настоящим открытием конкурса. Отметим, открыла финал Нацотбора Верка Сердючка, которая исполнила легендарную песню Dancing Lasha Tumbai и выпила бокал шампанского прямо на сцене.

Читайте также:
Тина Кароль расплакалась в финале Нацотбора на Евровидение 2020: видео

Двое фармацевтов из Тернополя снова прокачали зрителей танцевальным треком Bonfire. По их словам, они просто записали сингл и не ожидали такой отдачи от слушателей.

"Мне так нравится, что мы ментально отрываемся от всех соседей. Это настоящий европейский продукт. Мне бы хотелось, чтобы такая молодежь непредсказуемая представила Украину на мировой арене. Вы новое слово в саундпродюсерстве в Украине, я верю в ваш талант", – заявила Тина Кароль, отказавшись комментировал неточности вокала.

Виталий Дроздов отметил, что к синглу претензий нет, а вот к вокалу возникли огромные вопросы. Данилко также посчитал песню хитовой, но выразил опасения, что TVORCHI могут потеряться среди других участников в Европе.

Смотрите выступление TVORCHI в финале Нацотбора на "Евровидение-2020":

Напомним, в 2020 году "Евровидение" будет проходить 12-14-16 мая в Роттердаме, Нидерланды. А пока букмекеры делают ставки на победителя международного конкурса. Украина резко потеряла позиции – смотрите турнирную таблицу.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Вышла бы замуж за тебя": Тину Кароль впечатлило выступление скандального David Axelrod на Нацотборе-2020 "Вы стоите на этой сцене не просто так": Тина Кароль о выступлении KRUTЬ на Нацотборе-2020 Андрей Данилко раскритиковал номер Jerry Heil в финале Нацотбора на Евровидение-2020
Тина Кароль нацотбор на Евровидение Евровидение 2020
Реклама

Новости партнеров

Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ
Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ

Популярные статьи

Сегодня, 07:10Fun

Родительская суббота 22 февраля: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 15:04Шоу-бизнес

Возлюбленная Киану Ривза без макияжа и в повседневной одежде посетила светскую вечеринку

Вчера, 13:56Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

20 февраляEvents

Когда начинается Великий пост 2020: правила питания

20 февраляEvents

Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака: прислушивайтесь к чужому мнению

20 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

20 февраляTravel

Куда поехать 8 Марта в Украине: ТОП интересных уголков страны

20 февраляСтиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

20 февраляFun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

20 февраляСтиль

Стильно и удобно: ТОП-5 модных пар обуви 2020 года

20 февраляFun

Рабочие неожиданно нашли "капсулу времени": фото

20 февраляEvents

20.02.2020: как "зеркальный" день будет влиять на все знаки зодиака

20 февраляТехно

Rockstar выпустит новую Grand Theft Auto в марте 2020 года

20 февраляFood

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

20 февраляПсихология

Три знака зодиака, которых сегодня ожидает конфликт

20 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают финансовые начинания, а Рыб – соблазны

Новости партнеров

Бритни Спирс решила искупаться в океане: но все пошло не так
Бритни Спирс решила искупаться в океане: но все пошло не так
Затирка межплиточных швов: оригинальные идеи. Фото
Затирка межплиточных швов: оригинальные идеи. Фото
Как обустроить небольшой санузел? Необычные идеи
Как обустроить небольшой санузел? Необычные идеи
Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали 4-ю стадию рака
Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали 4-ю стадию рака
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
Не делайте этого после еды ни в коем случае!