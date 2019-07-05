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Анонс

Финал шоу "Голос. Діти 5": что увидят зрители

Победитель шоу "Голос. Діти 5" определится в это воскресенье, 7 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
Финал шоу "Голос. Діти 5" состоится 7 июля
Финал шоу "Голос. Діти 5" состоится 7 июля
Фото: Канал "1+1"

Уже в это воскресенье в 21:00 состоится грандиозный суперфинал шоу "Голос. Діти 5", во время которого телезрители при помощи звонков и смс-голосования, определят победителя шоу. Лучший вокалист, по мнению телезрителей, получит почетное звание "Голос. Діти" и поездку в Disneyland Paris.

Накануне эфира создатели шоу рассказали, чем будут удивлять телезрителей. Впервые в истории шоу на сцену в качестве приглашенного артиста выйдет победительница четвертого сезона "Голос. Діти" Данелия Тулешева. Девочка вместе со своим наставником MONATIK исполнят песню из нового альбома артиста.

Создатели шоу уже месяц готовят захватывающие постановки с инновационными спецэффектами и технологиями. Например, одной из участниц предстоит преодолеть свой страх высоты, ведь во время номера она будет спускаться на сцену на большом дискоболе, диаметром 1,5 метра. Режиссеры-постановщики устроят в эфире настоящий бродвейский мьюзикл, для которого стилисты готовят яркие костюмы.

"Голос. Діти 5": жюри и ведущий Юрий Горбунов
"Голос. Діти 5": жюри и ведущий Юрий Горбунов
Фото: Канал "1+1"

За победу в пятом сезоне будут бороться участники, которые не только зачаровывают своим вокалом, но и демонстрируют силу характера, который есть не у каждого взрослого. Например, двенадцатилетний Александр Зазарашвили из Грузии уговорил родителей усыновить 4 соседских детей, чьи родители погибли в автокатастрофе. Мальчик мечтает стать известным вокалистом и петь в оперном театре "Ла Скала", чтобы помогать деткам, которые остались без родителей. В прямом эфире Саша впервые споет на украинском языке вместе с Кариной Столабой и своими наставниками группой "Время и Стекло". Карина будет бороться за победу в шоу, чтобы доказать родителям, что вокалист – это серьёзная профессия и она в ней может добиться больших высот.

Надя Дорофеева и Позитив прокомментировали подготовку к суперфиналу: "Мы абсолютно уверены в Саше и Карине – они на все сто готовы к финальным выступлениям. Ребята много работали, мы тщательно выбирали песни и очень внимательно отнеслись к каждому этапу подготовки. Для нас они – уже победители!".

Надя Дорофеева и Позитив
Надя Дорофеева и Позитив
Фото: пресс-служба

Удивит выбором песни и Вероника Морская из команды Дзидзьо. Девочка, которая всегда побеждала на музыкальных конкурсах с народным репертуаром, исполнит зажигательный хит группы ABBA. Ее коллега по команде, которого называют украинским Элвисом Пресли, Ярослав Карпук споет песню Arcade, которая принесла победу Дункану Лоуренсу на Евровидении в 2019 году.

"У меня в команде очень сильные вокалисты. Перед началом "Слепых прослушиваний" я мечтал найти деток не только с мощными голосами, но и с большими сердцами, чистыми намерениями, и я очень горд своими финалистами. Они умеют так достучаться до зрителей, как не умеют многие взрослые артисты. Я безгранично верю в их талант и буду в дальнейшем их поддерживать и следить за тем, как они покоряют большую сцену", – поделился Дзидзьо.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: пресс-служба

Варя Кошевая выбрала песню своего тренера Джамалы, а Никита Ачкасов исполнит композиции из репертуара Элтона Джона.

"У меня очень талантливые финалисты – Варя и Никита. У Вари сильный голос, особенный тембр. Она очень эмоциональная девочка. Круто, когда ты сам эмоциональный и вызываешь сильные эмоции, когда хочется под твои песни хочется плакать или танцевать. Никита очень одаренный мальчик, все сразу воспринимает, у него очень хорошая вокальная техника, он растет на глазах. Ему достаточно одного комментария, он схватывает все на лету, все понимает, слышит, делает" – откровенно рассказала Джамала.

Джамала
Джамала
Фото: пресс-служба

Также в эфире покажут, как участники команд проводят время со своими тренерами, попробуют написать свои песни, попадут в волшебный мир кино и поучаствуют в подготовке грандиозного концерта. Телезрителей ждут не только номера юных артистов, но и выступление победительницы Евровидения 2018 Нетты Барзилай, которая споет свою новую песню вместе со всеми финалистами.

Напоминаем, что в это воскресенье, во время суперфинала "Голос. Діти", телезрители смогут проголосовать за своего фаворита при помощи приложения 1+1 video. Один голос в приложении равен 8 голосам, отправленным с помощью sms и стоит 28 гривен. Функция будет активна во время голосования в прямом эфире и доступна в последней версии приложения.

Ранее мы также рассказали, как прошел 6 выпуск 5 сезона шоу "Голос. Діти".

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