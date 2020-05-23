Финал шоу Холостяк 10 сезон: романтика в Барселоне, испорченное свидание и заветное кольцо

Узнайте все подробности заключительных свиданий проекта

В эту пятницу, 22 мая, состоялся финал юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В финальном выпуске проекта за сердце главного героя Максима Михайлюка боролись две девушки – Дарья Ульянова и Дана Оханська. Заключительные свидания с финалистами прошли в романтической обстановке – столице Испании Барселоне.

Свидание с Даной

В финальном выпуске Дана и Макс отправились в Барселону. Холостяк решил заняться творчеством и порисовать на бокалах для игристого вина. День и ночь пара провела вместе. Участница много говорила о том, каким видит их совместное будущее и насколько сильно хочет остаться в паре. Однако на церемонии роз выбор главного героя стал для Даны настоящим ударом и неожиданностью.

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"Я помню нашу первую встречу, как волновался я, и как волновалась ты. Помню наши ночи и звезды. Ты радовала меня своей инициативой и вниманием. Я замечал, что ты раскрываешься все больше и больше. Признаюсь, иногда мне казалось, что за всей инициативой стоит план. Но я хотел бы, чтобы моя девушка действовала без подготовки. Позволяла себе простую спонтанность. Сегодня мое сердце говорит тебе "прости", — попрощался Макс с Даной.

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Свидание с Дарьей

Финальное свидание героев на проекте нельзя назвать идеальным – в конце встречи они поссорились. Дарья и Максим вместе провели весь день. Все было так, как она мечтала – много объятий и поцелуев, романтическая поездка в Барселону и ужин при свечах. Однако в конце дня что-то пошло не так. Пара неожиданно поссорилась и холостяк ушел со свидания. В тот момент Даша расплакалась и задалась вопросом: "Почему он ушел? Я не сделала ничего плохого".

Девушка очень переживала по этому поводу и понимала, что свидание прошло не идеально. Максим в свою очередь признался, что самое сложное на проекте для него было давать какие-либо гарантии. Также Максим пояснил свой поступок на последнем свидании.

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"Я поступил импульсивно, потому что ты мне небезразлична. Это начало нашей love-story. Я хочу быть с тобой", – с такими словами Максим вручил кольцо Дарье.

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В нашем материале мы подготовили все подробности из биографии победительницы шоу "Холостяк-10" – Дарьи Ульяновой.

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