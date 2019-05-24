Финал шоу "Холостяк 9": Никита Добрынин поддался страсти с обеими девушками

Холостяк не стал сдерживать эмоции

Финал Холостяка 9: последние свидания Фото: instagram.com/holostyakstb

24 мая проходит финал шоу "Холостяк 9", в результате которого определится победительница проекта. До 12 выпуска дошли две девушки из 25 – Даша и Лиля.

Сначала Холостяк решил встретиться с Дашей. В конце свидания Никита сделал девушке неожиданное предложение – искупаться в джакузи. Даша согласилась, и они страстно провели время.

Финал Холостяка 9: Даша и Никита в джакузи/instagram.com/holostyakstb

Когда казалось, что выбор Никиты уже очевиден, пришло время встречи с Лилей. Несмотря на то, что первая часть свидания не удалась – девушка проявила упертость и рассеянность, финал вечера оказался куда более горячим. Холостяк решил сделать своей спутнице массаж, и постепенно этот процесс перерос в страстные поцелуи и объятия. Никита признался, что ему очень нравится фигура Лили.

Лиля и Никита в финале 9 сезона Холостяка/instagram.com/holostyakstb

Остается совсем мало времени до оглашения результата, и уже через час мы узнаем имя победительницы шоу "Холостяк 9". Кто ей станет – очаровательная Даша или темпераментная Лиля? Решение за Никитой Добрыниным.

Узнайте также все подробности одиннадцатого выпуска шоу "Холостяк 9".

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