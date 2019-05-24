Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Финал шоу "Холостяк 9": Никита Добрынин поддался страсти с обеими девушками

Холостяк не стал сдерживать эмоции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:09
Финал Холостяка 9: последние свидания
Финал Холостяка 9: последние свидания
Фото: instagram.com/holostyakstb

24 мая проходит финал шоу "Холостяк 9", в результате которого определится победительница проекта. До 12 выпуска дошли две девушки из 25 – Даша и Лиля. 

Сначала Холостяк решил встретиться с Дашей. В конце свидания Никита сделал девушке неожиданное предложение – искупаться в джакузи. Даша согласилась, и они страстно провели время.

Финал Холостяка 9: Даша и Никита в джакузи/instagram.com/holostyakstb

Когда казалось, что выбор Никиты уже очевиден, пришло время встречи с Лилей. Несмотря на то, что первая часть свидания не удалась – девушка проявила упертость и рассеянность, финал вечера оказался куда более горячим. Холостяк решил сделать своей спутнице массаж, и постепенно этот процесс перерос в страстные поцелуи и объятия. Никита признался, что ему очень нравится фигура Лили.

Лиля и Никита в финале 9 сезона Холостяка/instagram.com/holostyakstb

Остается совсем мало времени до оглашения результата, и уже через час мы узнаем имя победительницы шоу "Холостяк 9". Кто ей станет – очаровательная Даша или темпераментная Лиля? Решение за Никитой Добрыниным.

Узнайте также все подробности одиннадцатого выпуска шоу "Холостяк 9".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Холостяк 9": мама Никиты Добрынина устроила проверку для избранниц сына "Холостяк 9": мама участницы раскрыла Никите тайну дочери Холостяк Никита Добрынин признался, как пережил развод Холостяк Никита Добрынин: "Свой выбор я сделал"
холостяк Холостяк-9 Никита Добрынин
Реклама

Новости партнеров

Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву
Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Популярные статьи

Сегодня, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Сегодня, 12:14Психология

Гороскоп на июнь 2019 для знака Овен: вы найдете перспективное направление в бизнесе

Сегодня, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Сегодня, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: Тина Кароль посвятила песню молодоженам

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 18:12Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: смотреть прямую трансляцию

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Новости партнеров

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов
Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Какие привычки ускоряют старость
Какие привычки ускоряют старость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках
Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь