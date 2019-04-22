Финал супершоу "Дивовижні люди": кто борется за победу в проекте

В финале собрались самые невероятные участники

Эксперты шоу "Дивовижні люди" Фото: телеканал "Украина"

В субботу, 27 апреля, в 21:00 канал "Украина" покажет самое ожидаемое событие весны – финал грандиозного супершоу "Дивовижні люди". За победу будут соревноваться сильнейшие – триумфаторы девяти выпусков, которые своими выдающимися способностями удивили Украину. Выбирает победителя вся страна путем СМС-голосования. Ниже вы можете вспомнить всех, кто стали финалистами телепроекта.

Олег Шпай Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Человек-эхолокатор" Олег Шпай не видит от рождения. Но благодаря методу эхолокации, который он освоил, Олег может вести полноценный образ жизни. Лишенный зрения парень способен определить, какой предмет находится перед ним, не прикасаясь к нему. Чтобы отдать свой голос за "человека-эхолокатора" Олега Шпая, необходимо отправить СМС с текстом 1 на номер 2909.

Наталья Жидкова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Женщина с феноменальной памятью Наталья Жидкова способна запоминать огромные объемы информации – лица, числа, изображения. При этом, Наталья начала развивать свое умение после 30 лет, а это доказывает, что учиться никогда не поздно. Чтобы проголосовать за женщину с феноменальной памятью Наталью Жидкову, необходимо отправить СМС с текстом 2 на номер 2909.

Андрей Лушпак Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Мультифункционал Андрей Лушпак может выполнять несколько сложных задач одновременно. В это трудно поверить, но парень способен стоять на баланс-борде, одновременно жонглируя двумя кубиками Рубика одной рукой, а другой – собирая их. Чтобы отдать свой голос за мультифункционала Андрея Лушпака, необходимо отправить СМС с текстом 3 на номер 2909.

Олег Оливко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Знаток опер Олег Оливко умеет различать их без звука. Мальчик знает сотни оперных произведений и может идентифицировать их лишь по движениям губ солистов. Читать по губам Олег научился, выключая звук в телевизоре, когда там показывали выступления оперных певцов. Чтобы проголосовать за знатока опер Олега Оливко, необходимо отправить СМС с текстом 4 на номер 2909.

Артем Гарин Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Рекордсмен числа Пи Артем Гарин запомнил 24 000 знаков числа Пи после запятой. Делал он это, распечатывая листы А4, на каждом из которых было по 500 знаков. Теперь свои знания парень с уникальной цифровой памятью передает маленькому сыну. Чтобы отдать свой голос за рекордсмена числа Пи Артема Гарина, необходимо отправить СМС с текстом 5 на номер 2909.

Владислав Безгинов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Математический Шумахер" Влад Безгинов с легкостью складывает в уме однозначные, двузначные и даже трехзначные числа. Причем, считает мальчик очень быстро: на одно действие ему требуется меньше секунды. Чтобы проголосовать за "математического Шумахера" Влада Безгинова, необходимо отправить СМС с текстом 6 на номер 2909.

Валерий Гришанин Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Художник-амбидекстр Валерий Гришанин рисует два портрета одновременно правой и левой руками. Раньше парень занимался спортом, но из-за болезни был вынужден покинуть занятия баскетболом. Настоящим спасением для него стало рисование. Чтобы отдать свой голос за художника-амбидекстра Валерия Гришанина, необходимо отправить СМС с текстом 7 на номер 2909.

Коля Бабенко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Мальчик с поразительной тактильной памятью Коля Бабенко способен на ощупь отличить 400 видов собак. Чтобы определить тип шерсти, породу и размер песика, юному кинологу достаточно лишь дотронуться до его лапки. Чтобы проголосовать за мальчика с поразительной тактильной памятью Колю Бабенко, необходимо отправить СМС с текстом 8 на номер 2909.

Александр Иванчак Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Уникальный спидкубер Александр Иванчак собирает кубик Рубика всего за 6 секунд. Более того, парень способен делать это с закрытыми глазами. Александр на скорость собирает кубик Рубика как обеими руками, так и одной, левой, а еще – ногами. Чтобы отдать свой голос за уникального спидкубера Александра Иванчака, необходимо отправить СМС с текстом 9 на номер 2909.

Проголосовать за своего фаворита можно в период с 20 по 27 апреля, но не более 1 раза в сутки. Участвовать в СМС-голосовании могут телезрители, которые являются абонентами операторов сотовой связи Украины – "Київстар", VODAFONE и lifecell. Стоимость одного сообщения – 0,94 грн (тариф указан с учетом НДС без ПФ). Правила голосования доступны на сайте канала "Украина".

Имя победителя, за которого зрители отдали наибольшее количество голосов, объявит ведущий проекта Александр Скичко в прямом эфире самого ожидаемого события весны – грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди" 27 апреля. Победитель получит денежный приз – 200 000 гривен и звание Супермозг.

Напомним, Маша Ефросинина рассказала о своей "суперспособности".

Ранее мы сообщали, что в шоу "Дивовижні люди" приняла участие девушка с уникальной мышечной памятью.

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