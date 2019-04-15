Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Финалист шоу "Дивовижні люди" может на ощупь отличить 400 видов собак

Мальчик обладает невероятной тактильной памятью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
Коля Бабенко
Коля Бабенко
Фото: пресс-служба канала "Украина"

В восьмом эпизоде супершоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко, которое выходит на канале "Украина", победил мальчик с невероятной тактильной памятью. Он способен вслепую, только потрогав лапу, определить породу пса.

11-летний Коля Бабенко – юный кинолог, который обнял сотни видов собак. Он способен на ощупь определить тип шерсти, породу и размер собачки.

"Когда я родился, в нашей семье уже была собака – черный терьер по имени Грим. Большой пес, но глупенький и очень добрый. Когда я немного подрос, захотел еще одну собаку, и у нас появилась Веда", – рассказал участник проекта.

С первых дней Коля и кормил, и выгуливал пса. Мальчик ее дрессировал, а собака воспитывала в нем ответственность и умение жертвовать своим ради других. Когда Веда заболела и нужно было много времени проводить с ней в больнице, Коля даже уходил раньше со школы и сидел с собакой.

Коля Бабенко
Коля Бабенко
Фото: пресс-служба канала "Украина"

С самого детства мальчику было интересно познавать разные вещи, не засовывая их в рот, как это обычно делают дети, а прикосновением рук.

"Когда я трогаю собаку, определяю, какой у нее тип шерсти, какого она размера. Каждая порода уникальна", – отмечает мальчик-кинолог. Он пообещал: если победит, 100 000 гривен потратит на помощь приютам, чтобы животные жили в лучших условиях.

В супершоу "Дивовижні люди" Коле необходимо было вслепую, только потрогав лапу, определить породы выбранных звездными экспертами псов. Мальчик правильно назвал все четыре вида собак и поразил как экспертов проекта, так и зрителей в зале.

"Я бы хотела, чтобы кинологи и ветеринары брали с тебя пример. Тогда у нас было бы гораздо больше замечательных специалистов. Меня покорила твоя жажда помогать как можно большему количеству животных", – прокомментировала выступление участника Маша Ефросинина.

Коля Бабенко стал триумфатором восьмого эпизода супершоу "Дивовижні люди" и теперь будет бороться за победу в финале проекта, который состоится уже совсем скоро.

Ранее мы сообщали, что седьмой финалист шоу "Дивовижні люди" рисует два портрета одновременно обеими руками.

Напомним, шестой финалист супершоу "Дивовижні люди" считает со скоростью света.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Участница шоу «Дивовижні люди» открыла в себе суперспособности после тяжелой аварии Девушка с уникальной мышечной памятью приняла участие в шоу "Дивовижні люди" В супершоу «Дивовижні люди» примет участие парень с уникальным слухом
Дивовижні люди
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Развод Собчак с Виторганом: названа причина

Популярные статьи

Сегодня, 13:19Fun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Сегодня, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Сегодня, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

Вчера, 12:39Техно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

Вчера, 10:16Шоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

Вчера, 09:14Fun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

Вчера, 07:23Психология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

13 апреляШоу-бизнес

Жесткие разборки и синяки: результаты свидания Холостяка с Олей и Наташей

13 апреляШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

13 апреляШоу-бизнес

"Мне очень комфортно в России": голливудский актер признался, что не против получить российское гражданство

13 апреляFood

Как вкусно приготовить овощи на костре

13 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам следует быть максимально осторожным, а Овнов ждут приключения

12 апреляFun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

12 апреляШоу-бизнес

Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой

12 апреляТехно

Xiaomi Redmi 7 продержался 18 дней без подзарядки

Новости партнеров

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли
Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию
Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку
Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку
Как желатин спасает наши суставы
Как желатин спасает наши суставы