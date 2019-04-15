Финалист шоу "Дивовижні люди" может на ощупь отличить 400 видов собак

Мальчик обладает невероятной тактильной памятью

Коля Бабенко Фото: пресс-служба канала "Украина"

В восьмом эпизоде супершоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко, которое выходит на канале "Украина", победил мальчик с невероятной тактильной памятью. Он способен вслепую, только потрогав лапу, определить породу пса.

11-летний Коля Бабенко – юный кинолог, который обнял сотни видов собак. Он способен на ощупь определить тип шерсти, породу и размер собачки.

"Когда я родился, в нашей семье уже была собака – черный терьер по имени Грим. Большой пес, но глупенький и очень добрый. Когда я немного подрос, захотел еще одну собаку, и у нас появилась Веда", – рассказал участник проекта.

С первых дней Коля и кормил, и выгуливал пса. Мальчик ее дрессировал, а собака воспитывала в нем ответственность и умение жертвовать своим ради других. Когда Веда заболела и нужно было много времени проводить с ней в больнице, Коля даже уходил раньше со школы и сидел с собакой.

Коля Бабенко Фото: пресс-служба канала "Украина"

С самого детства мальчику было интересно познавать разные вещи, не засовывая их в рот, как это обычно делают дети, а прикосновением рук.

"Когда я трогаю собаку, определяю, какой у нее тип шерсти, какого она размера. Каждая порода уникальна", – отмечает мальчик-кинолог. Он пообещал: если победит, 100 000 гривен потратит на помощь приютам, чтобы животные жили в лучших условиях.

В супершоу "Дивовижні люди" Коле необходимо было вслепую, только потрогав лапу, определить породы выбранных звездными экспертами псов. Мальчик правильно назвал все четыре вида собак и поразил как экспертов проекта, так и зрителей в зале.

"Я бы хотела, чтобы кинологи и ветеринары брали с тебя пример. Тогда у нас было бы гораздо больше замечательных специалистов. Меня покорила твоя жажда помогать как можно большему количеству животных", – прокомментировала выступление участника Маша Ефросинина.

Коля Бабенко стал триумфатором восьмого эпизода супершоу "Дивовижні люди" и теперь будет бороться за победу в финале проекта, который состоится уже совсем скоро.

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Напомним, шестой финалист супершоу "Дивовижні люди" считает со скоростью света.

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