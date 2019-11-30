Финалистка "Холостяка" вышла замуж: первые фото молодожен

Анна Козырь впервые показала возлюбленного

Финалистка "Холостяка" вышла замуж Фото: instagram.com/anna_kozyr/

Победительница третьего сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Козырь, которая рассталась с Андреем Искорневым сразу после финала, вышла замуж. В социальной сети девушка показала своего избранника и похвасталась свадебным платьем.

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О женитьбе финалистки "Холостяка" стало известно из ее профиля в Instsgram. На своей странице Анна Козырь разместила серию кадров, на которых она запечатлена вместе с любимым.

"Муж и жена – Чоловік і жінка", – подписала один из постов Анна. На фото влюбленные позируют в белых нарядах, Аня выбрала лаконичное белое платье, а волосы украсила летной.

INSTAGRAM

Отметим, что снимки сделаны на курорте в Дубае (ОАЭ), где молодожены отпраздновали женитьбу. Имя своего возлюбленного Анна Козырь держит в тайне.

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Напомним, что Анна Козырь победила в третьем сезоне "Холостяка", но не смогла построить отношений с главным героем Андреем Искорневым. Они расстались сразу после проекта. Затем Андрей закрутил роман с другой участницей реалити – Ириной Скориковой, но их отношения также не были долгими.

Ранее Даша Квиткова трогательно поздравила возлюбленного с годовщиной отношений.

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