Финалистка Нацотбора на "Евровидение 2019" объяснила, почему является гражданкой России

Участница группы YUKO раз и навсегда расставила все точки над "і"

Участница группы YUKO Юлия Юрина Фото: facebook.com/yukoUA

9 февраля состоялся первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019", где определилась первая тройка финалистов, среди которых коллектив YUKO. Оказалось, что участница группы Юлия Юрина является гражданкой РФ, и публика не могла обойти стороной данный факт.

По словам Юлии, после шоу она получила множество сообщений с просьбами пролить свет на ситуацию. Артистка решила объясниться с поклонниками на свой странице в Facebook, где написала большой пост.

Так, Юлия рассказала, что родилась Анапе (Краснодарский край) и прожила там 18 лет. С трех до 17 лет артистка была участницей ансамбля песни и танца "Соловейко", где пела преимущественно украинские песни.

"С этим ансамблем я впервые выступала по всей России, хотя не все мои сверстники понимали мои увлечения. На каждой линейке с пятого класса я стабильно пела "Повернися, Соловейко", поэтому к выпускному вся школа знала эту песню наизусть", – признается Юлия.

Группа YUKO Фото: facebook.com/yukoUA

С 2012 года артистка проживает в Киеве, а в декабре 2018-го получила вид на жительство в Украине.

"С 2015 года я активно пыталась получить посвідку на постійне проживання в Украине, и вот в декабре 2018-го я наконец-то ее вымучила!", – утверждает участница группы YUKO.

К слову, второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019" состоится в эту субботу, 16 февраля, а финал – 23 февраля.

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