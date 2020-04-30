Физическое насилие и измены: модель Снежана Онопко прокомментировала развод с мужем

33-летняя манекенщица уходит от бизнесмена после 10 лет брака

Громкий скандал с Региной Тодоренко о домашнем насилии побудил многих украинских и российских знаменитостей поделиться своими семейными проблемами. Кто-то рассказал жуткие истории из своей жизни, как например Анна Седокова и Анфиса Чехова, а некоторые и вовсе решились на развод – украинская модель Снежана Онопко после 10 лет брака уходит от мужа Николая Щура. По словам модели, причиной расставания послужили физическое насилие и измены.

Модель Снежана Онопко Фото: instagram.com/snejanaonopka15

На своей странице в Instagram 33-летняя манекенщица впервые прокомментировала свое решение уйти от супруга и опубликовала тематическую картинку с текстом: "Не жалею, что ушла. Жалею, что так долго не уходила".

"Очень жалею, что так долго терпела и не замечала очевидных вещей!" – написала Снежана.

Также в Instastories модель разместила короткий ролик с фразой: "Жизнь прекрасна и чудесна, если не обращать внимания на психопатов". Отметим, что модель и донецкий бизнесмен поженились 15 ноября 2011. В браке они прожили вместе 10 лет.

Все подробности о скандале вокруг Регины Тодоренко смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно в эфире федерального канала России актер Марат Башаров признался, что бил своих бывших жен.

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