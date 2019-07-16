Фобии звезд: Алена Лавренюк сделала откровенное признание

Артистка рассказала, почему скрывала лицо от солнца

Алена Лавренюк Фото: instagram.com/olenalavrenyuk

На днях украинская актриса театра и кино Алена Лавренюк, известная зрителям по главным ролям в фильмах "DZIDZIO Контрабас" и "11 детей из Моршина", рассказала в своих соцсетях о фобии, преследовавшей ее несколько лет.

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Алена сейчас находится на отдыхе в Сан-Тропе, Франция. В своем аккаунте в Instagram актриса поделилась историей о том, почему много лет ей было страшно загорать:



"За последние шесть лет я впервые загораю. После неудачной процедуры я прятала свое лицо от солнечных лучей... Так у меня развился страх солнца. Без SPF я, конечно, ни шагу, но это единственная полезная привычка, которую в наследство мне оставила моя бывшая подруга – Фобия", - откровенно рассказала Алена.

Актриса Алена Лавренюк поборола фобию Фото: instagram.com/olenalavrenyuk

Ранее мы также писали, что Алена Лавренюк рассказала об актерской карьере, мотивации и самообразовании в киноиндустрии.

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