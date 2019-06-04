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Forbes назвал первого рэпера-миллиардера

Артисту доход приносит не только его творчество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Джей Зи
Джей Зи
Фото: Getty Images

Известный американский исполнитель Джей Зи (Jay Z), который записал видеообращение с Меган Маркл, стал первым рэпером, состояние которого достигло одного миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes.

Смотрите видео Драки рэперов в аэропорту Парижа Орли:

Отмечается, что наибольший доход артисту приносит его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne (310 млн долларов). Еще 220 млн долларов Джей Зи зарабатывает на инвестициях, в частности в американскую компанию Uber.

Кроме того, по 100 миллионов долларов рэперу приносят его доли в коньячном бренде D"Ussé и стриминговом сервисе Tidal.

Джей Зи также получает доход от основанной им компании Roc Nation, своего музыкального каталога, коллекции предметов искусства и недвижимости.

Напомним, в 2018 году Forbes уже называл Джей Зи самым высокооплачиваемым рэпером года. Отметим, что бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель посетили концерт Джей Зи и Бейонсе в рамках всемирного тура On the Run II. Концерт, на котором заметили супругов, проходил в Ландовере (Вашингтон), штат Мэриленд. 

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доход Jay Z Джей Зи
Источник: Сегодня
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