Forbes назвал первого рэпера-миллиардера
Артисту доход приносит не только его творчество
Известный американский исполнитель Джей Зи (Jay Z), который записал видеообращение с Меган Маркл, стал первым рэпером, состояние которого достигло одного миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes.
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Отмечается, что наибольший доход артисту приносит его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne (310 млн долларов). Еще 220 млн долларов Джей Зи зарабатывает на инвестициях, в частности в американскую компанию Uber.
Кроме того, по 100 миллионов долларов рэперу приносят его доли в коньячном бренде D"Ussé и стриминговом сервисе Tidal.
Джей Зи также получает доход от основанной им компании Roc Nation, своего музыкального каталога, коллекции предметов искусства и недвижимости.
Напомним, в 2018 году Forbes уже называл Джей Зи самым высокооплачиваемым рэпером года. Отметим, что бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель посетили концерт Джей Зи и Бейонсе в рамках всемирного тура On the Run II. Концерт, на котором заметили супругов, проходил в Ландовере (Вашингтон), штат Мэриленд.
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