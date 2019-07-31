Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев в мире

Первое место занял дуэт The Chainsmokers

Дуэт The Chainsmokers Фото: instagram.com/thechainsmokers

Известный американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев в мире. Первое место в списке занял дуэт The Chainsmokers. Музыканты Эндрю Таггарта и Алекса Полла заработали в 2019 году 46 миллионов долларов.

Узнайте в видео, каких музыкантов Forbes назвал самыми богатыми в мире:

На втором месте оказался продюсер Marshmello, доход которого составил 40 миллионов долларов. Издание отмечает, что за прошедший год его доходы выросли вдвое.

Лидер предыдущих лет, Келвин Харрис, оказался в этом году на третьем месте рейтинга. Он заработал в 2019 году 38,5 миллионов долларов.

Также в списке идут Стив Аоки (30 млн долл.), Diplo(25 млн долл.), Tiësto(24 млн долл.), Мартин Гаррикс (19 млн долл.), Дэвид Гетта (18 млн долл.), Zedd(17 млн долл.) и Армин Ван Бюрен (15 млн долл.).

Напомним, ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов в мире. Согласно данным издания, в ТОП-5 вошли самые популярные артисты Америки и Канады - Джей Зи, Dr. Dre, Дидди, Канье Уэст и Дрейк.

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