Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года – какое место заняли Криштиану Роналду и Дуэйн Джонсон

И снова есть чему удивиться

Опубликован ежегодный список самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире по версии Forbes. Некоторые имена из рейтинга не станут для вас сюрпризом, однако вас могут удивить внушительные суммы, которые заработали селебрити.

Список самых богатых знаменитостей традиционно опубликовал журнал Forbes. Первое место в рейтинге заняла 22-летняя Кайли Дженнер, которая заработала за последние 12 месяцев 590 миллионов долларов. Большую часть суммы звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" получила благодаря продаже 51% акций своей компании Kylie Cosmetics французско-американскому производителю Coty.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Недавно журнал Forbes лишил Кайли Дженнер звания самой молодой миллиардерши, которая, по мнению авторов, подделывала налоговые декларации и лгала о доходах.

Второе место в рейтинге самых богатых знаменитостей мира занял рэпер Канье Уэст. Его доход за год составил 170 миллионов долларов. Как известно, рэпер состоит в браке с Ким Кардашьян и недавно они трогательно отметили 6-ю годовщину свадьбы.

Троицу самых богатых закрыл 38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер. Его годовой заработок составил 106,3 миллиона долларов.

В прошлом году основатель Amazon стал самым богатым человеком в мире – смотрите сюжет:

С небольшим отрывом четвертое место занял звезда футбола Криштиану Роналду, который заработал 105 миллионов долларов, а пятерку лидеров замкнул известный 32-летний летний футболист Лионель Месси.

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон оказался на десятом месте. Дуэйн за год заработал 87,5 миллиона долларов.

Дуэйн Скала Джонсон Фото: instagram.com/therock

12-е место заняла любимица миллионов телеведущая Эллен Дедженерес. Она заработала не только еще больше любви поклонников, но и 84 миллиона долларов за год.

В список вошел и легендарный Элтон Джон, который занял 14-е место с годовым заработком 81 миллион долларов.

Знаменитая певица Ариана Гранде заняла 17-е место в рейтинге, а следующую строчку за ней – актер Райан Рейнольдс.

В декабре 2019 года Forbes назвал самых богатых музыкантов последнего десятилетия.

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