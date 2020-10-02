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Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира. Рейтинг снова возглавила София Вергара

Сегодня, 18:51

В список также попали Анджелина Джоли и Галь Гадот

Журнал Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира. Рейтинг возглавили колумбийка София Вергара, Анджелина Джоли и Галь Гадот. В сумме актрисы, представленные в списке, заработали почти вдвое меньше, чем самые высокооплачиваемые актеры за тот же период.

Как сообщается на сайте Forbes, доход Софии Вергара ("Красотки в бегах") составил 43 миллиона долларов. Отметим, что знаменитость уже несколько раз была признана самой богатой актрисой по версии журнала.

Фото: Getty Images, Instagram

Анджелина Джоли за год заработала 35,5 миллиона долларов и заняла вторую позицию ТОПа, а на третьем месте – звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот с 31,5 миллионами долларов.

Следом за ними идут Мелисса Маккарти (25 млн долл.), Мерил Стрип (24 млн долл.), Эмили Блант (22, 5 млн долл.), Ниоколь Кидман (22 млн долл.), Эллен Помпео (19 млн долл.), Элизабет Мосс (16 млн. долл.) и Виола Дэвис (15,5 млн долл.).

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Примечательно, что большую часть своих доходов актрисы получили от телевидения и стриминговых сервисов. Согласно подсчетам Forbes, общая сумма за 12 месяцев составляет 254 миллиона долларов. А это почти вполовину меньше от суммы, которую заработали самые высокооплачиваемые актеры года. Соответствующий рейтинг был обнародован в августе 2020 года.

О самых богатых звездных животных смотрите в сюжете:

Напомним, что в 2019 году самой богатой актрисой стала Скарлетт Йоханссон.

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