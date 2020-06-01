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Фото дня: 94-летняя Елизавета II прокатилась верхом на пони

Сегодня, 13:43

Королева впервые за долгое время появилась на конной прогулке

Даже в 94 года королева Елизавета II не изменяет своему хобби и потрясающе держится в седле. Впервые за время карантина Ее Величество, которая ранее отказалась от салюта в свой день рождения, появилась на конной прогулке вблизи Виндзорского замка. Соответствующие фото опубликованы на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Не секрет, что Елизавета II с детства любит лошадей. Ее увлечение верховой ездой началось еще в 4-летнем возрасте, когда она получила в подарок свою первую лошадь. Королева ежегодно посещает скачки, а ее дочь и внучка даже соревновались на Олимпийских играх.

Почему Королева Елизавета и принц Филипп оставили Букингемский дворец, смотрите в сюжете:

На прогулке Ее Величество появилась в жакете цвета хаки, брюках и перчатках кремового цвета и ярком розовом платке с цветочным принтом.

INSTAGRAM

В публикации также есть архивные кадры, на которых Елизавета запечатлена в седле и рядом с лошадьми. Пони с первых двух фото зовут Ферн. Ей 14 лет.

"Ее величество с детства увлекалась верховой ездой и тесно связана с благосостоянием лошадей, которыми она владеет для разведения, верховой езды и гонок", – говорится в подписи к снимкам.

Ранее мы писали, что Королева Елизавета ІІ впервые за 10 лет вручила награды в перчатках.

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