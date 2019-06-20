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Фото дня: Джей Ло и Алекс Родригес сплелись в нежном поцелуе

Дженнифер Лопес поделилась романтическим фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:04
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: AFP

В канун предстоящей свадьбы, которую ожидает весь мир, американская певица Дженнифер Лопес поделилась со своими подписчиками в Instagram романтическим снимком. 

Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом. Подробности в сюжете:

В начале лета Дженнифер Лопес отправилась в масштабный тур в честь своего 50-летия, во время которого постоянно делится фотографиями со сцены и гримерок. Но недавно она поделилась самым личным – снимком со своим женихом Алексом Родригесом, на котором будущие супруги сплелись в нежном поцелуе. 

Джей Ло и Алекс Родригес
Джей Ло и Алекс Родригес
Фото: instagram.com/jlo

Отметим, что после официального заявления о помолвке поклонники со всего мира ждут, когда же влюбленная пара поженится. По информации западных СМИ, Дженнифер и Алекс уже полным ходом готовятся к главному событию в их жизни, а сама церемония бракосочетания назначена на июль. 

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Ранее Алекс Родригес рассказал, как готовился сделать предложение Дженнифер Лопес. По его словам, каждая деталь была отрепетирована десятки раз. Родригес даже становился на колено перед своим ассистентом, представляя, как делает предложение Джей Ло.

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