Фото дня. Порошенко после коронавируса сравнили с Колином Фертом

Схожесть знаменитостей заметили в соцсетях

Петр Порошенко вылечился от COVID-19, о чем рассказал украинцам в своем видеообращении, опубликованном в Facebook 13 октября. Бывший глава государства получил отрицательный результат теста и готов вернуться к работе.

За время болезни Порошенко заметно похудел и стал похожим на британского актер Колина Ферта. По крайней мере так считают пользователи Сети.

Мы сравнили двух знаменитостей и пришли к выводу, что между ними на самом деле есть определенное сходство.

Петр Порошенко/Колин Ферт Фото: facebook.com/petroporoshenko, dailyentertainmentnews.com

Как думаете, если бы о пятом президенте Украины снимали фильм, кто из голливудских актеров мог бы его сыграть?

К слову, недавно Колин Ферт снялся в фильме "Супернова" молодого режиссера Гарри Маккуина. Вместе с британцем в картине задействован Стэнли Туччи. Актеры исполнили роль гей-пары, судьба которой разворачивается весьма трагично.

Фильм уже показали на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Выйдет ли "Супернова" в украинский прокат – пока неизвестно.

Ранее мы обсуждали сходство Нади Дорофеевой и ее копии из Москвы.

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