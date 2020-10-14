Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фото дня. Порошенко после коронавируса сравнили с Колином Фертом

Сегодня, 19:21

Схожесть знаменитостей заметили в соцсетях

Петр Порошенко вылечился от COVID-19, о чем рассказал украинцам в своем видеообращении, опубликованном в Facebook 13 октября. Бывший глава государства получил отрицательный результат теста и готов вернуться к работе.

За время болезни Порошенко заметно похудел и стал похожим на британского актер Колина Ферта. По крайней мере так считают пользователи Сети.

Мы сравнили двух знаменитостей и пришли к выводу, что между ними на самом деле есть определенное сходство.

Петр Порошенко/Колин Ферт
Петр Порошенко/Колин Ферт
Фото: facebook.com/petroporoshenko, dailyentertainmentnews.com

Как думаете, если бы о пятом президенте Украины снимали фильм, кто из голливудских актеров мог бы его сыграть?

Читайте также:
Не простил измену? Колин Ферт разводится с женой

К слову, недавно Колин Ферт снялся в фильме "Супернова" молодого режиссера Гарри Маккуина. Вместе с британцем в картине задействован Стэнли Туччи. Актеры исполнили роль гей-пары, судьба которой разворачивается весьма трагично.

Фильм уже показали на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Выйдет ли "Супернова" в украинский прокат – пока неизвестно.

Ранее мы обсуждали сходство Нади Дорофеевой и ее копии из Москвы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Поразительное сходство: принца Гарри сравнили с его дедушкой в молодости - фото Петр и Марина Порошенко станцевали медленный танец во Львове: трогательное видео Президентский стиль: лучшие выходы в свет Петра и Марины Порошенко за 5 лет
Колин Ферт сходство Петр Порошенко
Реклама

Новости партнеров

Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина

Популярные статьи

Сегодня, 13:23Fun

Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 13:07Events

День защитника Украины и День украинского казачества: в чем разница этих праздников

Сегодня, 10:01Events

Оригинальные поздравления с Днем украинского казачества: стихи, проза, SМS

Сегодня, 09:01Fun

День защитника Украины 2020 – поздравления, проза, картинки и открытки

Сегодня, 07:37Events

Покров Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках, открытках и стихах

Сегодня, 07:25Events

Красивые поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах

Сегодня, 04:10Events

С Покровом Пресвятой Богородицы: нежные картинки, стихи и поздравления

Вчера, 19:51Шоу-бизнес

Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест

Вчера, 14:51Стиль

Все обсуждают: шикарный образ Дженнифер Лопес в Balmain

Вчера, 11:07Шоу-бизнес

Ми-ми-ми дня: Дженнифер Энистон показала нового щенка, который уснул с игрушкой во рту

Вчера, 05:55Фото дня

Фото дня. Необычный пес породы чау-чау стал звездой интернета

12 октябряСтиль

Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию: фото

12 октябряEvents

День украинского казачества-2020: дата, история и традиции

12 октябряСтиль

Какой костюм носить этой осенью: стильный пример от Елены Зеленской

12 октябряШоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

12 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

Новости партнеров

Рецепт баклажанів "По-особливому"
Рецепт баклажанів "По-особливому"
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото
Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото
Почему у вас уже может быть иммунитет к COVID-19?
Почему у вас уже может быть иммунитет к COVID-19?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять