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Фотофакт: Сергей Мельник проводит время с экс-учасницей шоу "Холостяк 5"

Лия Ли заинтриговала подписчиков снимком с Сергеем Мельником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Сергей Мельник и Лия Ли
Сергей Мельник и Лия Ли
Фото: instagram.com/liya_li__

На днях экс-участница шоу "Холостяк 5" опубликовала интригующее фото с главным героем пятого сезона проекта – Сергеем Мельником. Отметим, что победительницей шоу стала Марина Кищук, однако вскоре пара рассталась. Теперь в сети поговаривают, что спустя четыре года после проекта Лия и Сергей начали романтические отношения.

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Отметим, Лия Ли – харизматичная девушка, которая не только успела поучаствовать в "Холостяке", но и создала свой сольный проект и спела в популярном украинском дуэте "Аферистки".

Недавно певица опубликовала фото в обнимку с Сергеем и подписала: "Спасибо, что был рядом…". Сергей также не остался в стороне и прокомментировал в ответ: "И тебе спасибо, потрясающий день) От заката до рассвета…только наоборот)".

Лия Ли
Лия Ли
Фото: instagram.com/liya_li__

Подписчики Лии Ли сразу же активизировались и засыпали ее вопросами и комплиментами. Сама девушка отказалась комментировать эту ситуацию и добавила: "Вы вскоре сами все узнаете".

Ранее мы также писали, что главный герой шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин умилил фанатов снимком с возлюбленной Дарьей.

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