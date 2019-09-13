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Фотофакт: свадебной машиной Собчак и Богомолова стал катафалк с гвоздиками

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Фото: Instagram.com

Сегодня, 13 сентября, российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Буквально несколько минут назад пара официально стала мужем и женой. Собчак и Богомолов расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетания.

Узнайте подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова:

Примечательно, что после росписи молодоженов ждал свадебный транспорт. И если обычно пары заказывают для торжества лимузин, то Ксения и Константин пошли дальше и по-настоящему удивили публику. На собственной свадьбе Собчак и Богомолов передвигаются на катафалке, украшенном красными гвоздиками. На автомобиле также можно увидеть красную надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

Собчак и Богомолов заказали катафалк/Mash

Ранее мы также писали, что Ксения Собчак показала первое фото со свадьбы. На снимке звезда позирует в роскошном свадебном платье со шлейфом.

Отметим, к созданию свадебных приглашений Ксения и Константин тоже подошли с фантазией. Пара сделала видеооткрытку, заставку которой украшают рабочий и колхозница.

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