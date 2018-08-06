Фотошоп и нестыковки: странное фото сестер Кардашьян вызвало сотни вопросов у поклонников

Знаменитости снялись для рекламы бренда Calvin Klein

Сестры Кардашьян. Фото: instagram.com/calvinklein

Сестры из клана Кардашьян-Дженнер всегда удивляли публику- то своим яркими нарядами, то пикантными и "голыми" фото. Не раз почти каждую из них обвиняли в чрезмерном использовании ретуши на фото. К примеру, Ким Кардашьян обвинили в использовании фотошопа на фото в Instagram.

На этот раз "жертвами" неудачной ретуши стали все сестры. Они приняли участие в съемке для бренда Calvin Klein. Снимок на своей странице опубликовала Ким Кардашьян.

На снимке заметили несколько странностей: слишком тонкая рука самой старшей сестры – Кортни, странная поза Кайли, которая будто вот-вот упадет, а также тот факт, что и Хлое и Кайли на момент съемок были на поздних сроках беременности (сестры родили с разницей в пару месяцев -Ред.), но на снимке с животиком позирует лишь Хлое.

Слева направо: Хлое, Кендалл, Ким, Кортни и Кайли Фото: instagram.com/kimkardashian

"Правая рука Кортни…о Боже.","Что с правой рукой Кортни?", "Фото –полный провал: рука Кортни…и Кендалл, которая вот-вот упадет", "Погодите, а разве Кайли и Хлое не были беременны одновременно во время съемки?", "Хлое и Кайли разве не ходили беременные одновременно. Где живот Кайли?", "Господи. Они могли нанять кого то, кто лучше владеет фотошопом? Это отвратительно!", – написали поклонники под фото.

Напомним, Ким Кардашьян опубликовала милое фото дочери и племянницы.