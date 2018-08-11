"Фотошоп на ногах": Настя Каменских показала загоревшее тело в крошечном купальнике
Звезда опубликовала фотографию с отдыха в Италии
Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась на своей странице в Instagram свежими фотографиями с отдыха в итальянском городе Сорренто. Звезда подписала снимок фразой на итальянском языке Sono molto felice una vacanza piccola meravigliosa solo iniziata, что означает "Я в превосходном расположении духа, чудесный маленький праздник только начался".
Многие подписчики Каменских оценили красивую фигуру певицы, но нашлись и те, кто заподозрил ее в использовании графической программы Photoshop для ретуши снимка. Некоторые пользователи сети посоветовали артистке больше не худеть.
"Фотошоп на ногах капец", "Не треба більше худнути", "Вы просто огонь", "Какие длинные ножки", "Она все равно толстая у нее огромные бедрах над этим нужно работать", "Классная фигура и поза выбрана хорошая. Милый ангелочек", "Загорать в теньке может только Настя", – пишут люди в комментариях.
Напомним, накануне Настя Каменских удивила поклонников откровенным фото с отдыха в Калифорнии. А на фестивале Atlas Weekend-2018 Каменских зажгла публику, исполнив свой хит на украинском языке "Тримай, а также исполнила "Это моя ночь", "Дай мне" в довольно сдержанном наряде.