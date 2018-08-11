"Фотошоп на ногах": Настя Каменских показала загоревшее тело в крошечном купальнике

Звезда опубликовала фотографию с отдыха в Италии

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась на своей странице в Instagram свежими фотографиями с отдыха в итальянском городе Сорренто. Звезда подписала снимок фразой на итальянском языке Sono molto felice una vacanza piccola meravigliosa solo iniziata, что означает "Я в превосходном расположении духа, чудесный маленький праздник только начался".

Многие подписчики Каменских оценили красивую фигуру певицы, но нашлись и те, кто заподозрил ее в использовании графической программы Photoshop для ретуши снимка. Некоторые пользователи сети посоветовали артистке больше не худеть.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"Фотошоп на ногах капец", "Не треба більше худнути", "Вы просто огонь", "Какие длинные ножки", "Она все равно толстая у нее огромные бедрах над этим нужно работать", "Классная фигура и поза выбрана хорошая. Милый ангелочек", "Загорать в теньке может только Настя", – пишут люди в комментариях.

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Напомним, накануне Настя Каменских удивила поклонников откровенным фото с отдыха в Калифорнии. А на фестивале Atlas Weekend-2018 Каменских зажгла публику, исполнив свой хит на украинском языке "Тримай, а также исполнила "Это моя ночь", "Дай мне" в довольно сдержанном наряде.