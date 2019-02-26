Freedom Jazz отказались ехать на "Евровидение" вместо MARUV

Девушки официально объявили о своем решении на странице в соцсети

Freedom Jazz Фото: facebook.com/freedomjazzgirlsband

Украинский коллектив Freedom Jazz отказался ехать на "Евровидение 2019" вместо певицы MARUV. Об этом девушки официально заявили на своей странице в Facebook и Instagram. Артистки отметили, что им поступил звонок от НОТУ. Девушки приняли решение не ехать на конкурс:

"Спасибо за вашу поддержку, любовь, волнение и за то, что все время были с нами! Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам 2-е место национального отбора Евровидения-2019! Наша главная победа – это ВЫ! Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе ...Но только что мы получили звонок от НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в "Евровидении 2019". Сейчас наш "Cupidon" летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертном туре на ближайшее время", – написали участницы Freedom Jazz.

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Пользователи сети поддержали девушек и отметили, что это достойное решение:

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Напомним, 25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.

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