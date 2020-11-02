Фреймут танцевала с Дикусаром, а Димопулос украла партнера Мейхер: как прошел хэллоуинский эфир "Танців з зірками"

Узнайте все подробности десятого выпуска

В воскресенье, 1 ноября, состоялся десятый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", который был посвящен Хэллоуину. На минувшей неделе без голосования проект покинули Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. Чем удивил новый выпуск, узнайте далее в материале.

Традиционно в десятом эпизоде ​​шоу "Танці з зірками" пары обменялись партнерами. Приглашенной судьей стала Наталья Могилевская.

Открыли этот мистический вечер горничная Санта Димопулос и ее партнер – швейцар Кирилл Васюк. Фристайл пары получил 37 баллов.

Следующими выступили страстная пара вампиров Сергей Мельник и Яна Цыбульская. Их танго принесло 38 баллов.

Юлия Санина в этот вечер танцевала с Ильей Падзиной. Они вышли на паркет в образах ангела и демона. Фьюжн судьи оценили в 38 баллов.

Венский вальс от Надежды Мейхер и Макса Леонова похвалили все судьи проекта. Екатерина Кухар и вовсе назвала его лучшим вальсом сезона. Оценка пары – 39 баллов.

Сергей Танчинец и Аделина Дели перевоплотились в клоунов для хэллоуинского вечера. Музыканта на єтот раз судьи похвалили и поставили паре оценку 35 баллов.

Панночка Ольга Фреймут и охотник за нечистью Дмитрий Дикусар подготовили для нового эфира мистический фокстрот. В сумме пара заработала 35 баллов.

Далее участники вернулись к своим партнерам и вступили в танцевальный баттл. Им пришлось танцевать два новых стиля.

Первыми ча-ча-ча танцевали Юлия Санина против Сергея Мельника со своими партнерами. Их оценки 36 и 35 баллов соответственно. Их второй танец – джайв, который судьи оценили в 38 и 36 баллов соответственно.

Следующими испытание прошли Сергей Танчинец и Ольга Фреймут, а затем их сменили главные конкурентки этого сезона Надежда Мейхер и Санта Димопулос.

Какая пара покинула шоу "Танці з зірками" в десятом выпуске, узнайте здесь.

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