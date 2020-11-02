Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фреймут танцевала с Дикусаром, а Димопулос украла партнера Мейхер: как прошел хэллоуинский эфир "Танців з зірками"

Сегодня, 00:15

Узнайте все подробности десятого выпуска

В воскресенье, 1 ноября, состоялся десятый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", который был посвящен Хэллоуину. На минувшей неделе без голосования проект покинули Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. Чем удивил новый выпуск, узнайте далее в материале.

Традиционно в десятом эпизоде ​​шоу "Танці з зірками" пары обменялись партнерами. Приглашенной судьей стала Наталья Могилевская.

Открыли этот мистический вечер горничная Санта Димопулос и ее партнер – швейцар Кирилл Васюк. Фристайл пары получил 37 баллов.

Следующими выступили страстная пара вампиров Сергей Мельник и Яна Цыбульская. Их танго принесло 38 баллов.

Юлия Санина в этот вечер танцевала с Ильей Падзиной. Они вышли на паркет в образах ангела и демона. Фьюжн судьи оценили в 38 баллов.

Венский вальс от Надежды Мейхер и Макса Леонова похвалили все судьи проекта. Екатерина Кухар и вовсе назвала его лучшим вальсом сезона. Оценка пары – 39 баллов.

Сергей Танчинец и Аделина Дели перевоплотились в клоунов для хэллоуинского вечера. Музыканта на єтот раз судьи похвалили и поставили паре оценку 35 баллов.

Панночка Ольга Фреймут и охотник за нечистью Дмитрий Дикусар подготовили для нового эфира мистический фокстрот. В сумме пара заработала 35 баллов.

Далее участники вернулись к своим партнерам и вступили в танцевальный баттл. Им пришлось танцевать два новых стиля.

Первыми ча-ча-ча танцевали Юлия Санина против Сергея Мельника со своими партнерами. Их оценки 36 и 35 баллов соответственно. Их второй танец – джайв, который судьи оценили в 38 и 36 баллов соответственно.

Следующими испытание прошли Сергей Танчинец и Ольга Фреймут, а затем их сменили главные конкурентки этого сезона Надежда Мейхер и Санта Димопулос.

Какая пара покинула шоу "Танці з зірками" в десятом выпуске, узнайте здесь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Танцевала с травмированным ребром: Юлия Санина рассказала о происшествии на "Танцях з зірками" Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики" Нереальная Тина Кароль впечатлила платьем от David Koma с глубоким декольте
Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Українка, яка переписала світову історію зі стрибків у висоту
Українка, яка переписала світову історію зі стрибків у висоту

Популярные статьи

Вчера, 07:45Психология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

31 октябряАфиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

31 октябряEvents

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020 в Украине и мире

31 октябряШоу-бизнес

"Время и Стекло" отыграли последний прощальный концерт. Как это было

31 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 31 октября: Весам необходимы перемены, а Скорпионам – проявить инициативу

30 октябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу во втором выпуске

30 октябряFun

Что такое Хэллоуин: история возникновения праздника и его символа Джека-фонаря

30 октябряШоу-бизнес

Как менялись условия в "ВИА Гре" за 20 лет: вся правда от Алены Винницкой и Миши Романовой

30 октябряFood

Устрашающий десерт на Хэллоуин: печенье "Пальцы ведьмы"

30 октябряLifestyle

Как устроить вечеринку на Хэллоуин: лучшие игры и конкурсы с фото

30 октябряСтиль

Елизавете ІІ подарили вышиванку за 12 тысяч гривен: создали ее в Полтавской области

30 октябряFood

Сколько стоит самый дорогой борщ в Киеве? Мы попробовали со страусиным мясом – репортаж

30 октябряFun

Мышь спряталась под животом у кота. Видео с "реальными Томом и Джерри" стало хитом

30 октябряШоу-бизнес

Ирина Федишин впервые призналась, что они с мужем переболели коронавирусом: "Пили успокоительные"

30 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 30 октября: Овнам нельзя заедать неудачи, а Близнецы почувствуют себя "Волком из Уолл-стрит"

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
"Нам её пожалеть? Пусть по "родной Украине" гастролирует"
"Нам её пожалеть? Пусть по "родной Украине" гастролирует"
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Комаровский нашел необычный способ, как отличить covid-19 от ОРВИ
Комаровский нашел необычный способ, как отличить covid-19 от ОРВИ
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять